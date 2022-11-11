Мощные взрывы погремели возле Каховской ГЭС и других местах переправы армии РФ через Днепр
- 11.11.2022, 9:29
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Возле Херсона уничтожено еще несколько мостов.
Вечером 10 ноября канонада взрывов пронеслась по нескольким районам Херсона: громко было возле Каховской ГЭС, а также на лево- и правобережье.
Информация обнародована в ряде местных Telegram-каналов.
Первые сообщения о взрывах в районе каховской ГЭС раздались около 22:13. Утверждалось, что взрывы были достаточно громкими.
Сообщения о ситуации возле Каховской ГЭС подтверждены в паблике украинского активиста «Николаевского Ванька».
Несколькими минутами ранее появились сообщения о ряде взрывов:
в Музыковке - пригороде Херсона - уничтожен небольшой мост;
в Загоряновке - в 7 км севернее Музыковки - уничтожены еще 2 моста:
громко было на левобережье - у Каховки и Каланчака.
Кроме того слышен гул моторных лодок, двигающихся через Днепр.
Отметим, если пометить на карте места удары на левобережье, то заметно, что они звучали возле населенных пунктов, рядом с которыми проходит автодороги. По этим дорогам может двигаться российская техника, которая выходит из правобережья Херсонщины.