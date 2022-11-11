В Бобруйске лукашистам не дает покоя дуб-великан, заставший еще Речь Посполитую 11.11.2022, 9:39

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Его хотят лишить статуса памятника природы.

Бобруйский «Дуб-великан», которые имеет статус ботанического памятника природы местного значения, по настоянию ученых может его лишиться из-за того, что находится в аварийно-опасном состоянии. Что происходит с деревом и есть ли шанс его спасти, выясняла «Звязда».

Дубу, который растет в центре Бобруйска на улице Гоголя, более 300 лет: он помнит еще времена Речи Посполитой. За это время великан разросся до 28 метров, диаметр его ствола составляет 1,4 м, а максимальная ширина кроны — более 24 м.

19 лет назад дереву присвоили статус ботанического памятника природы местного значения, а теперь оно может его лишиться. В июле ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам обследовали дуб и пришли к неутешительному выводу: он находится в аварийно-опасном состоянии.

— Повреждения Дуба-богатыря в Бобруйске связаны с естественным разрушением. Дерево потеряло ветвь первого порядка с частью ствола. В месте разветвления скелетных ветвей появились дупла, а трутовые грибы на стволе дерева свидетельствуют о наличии стволовой гнили, — объяснила старший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Светлана Терещенко.

Она отметила, что дуб стоит отдельно от остальных деревьев, а ветви у таких растений находятся примерно в одном радиусе от ствола по всем направлениям. Когда же ломаются скелетные ветви, деревья теряют устойчивость. У Дуба-богатыря в Бобруйске сломана как раз одна из крупных скелетных ветвей, а вторая имеет наклон около 30 градусов — ее также может сломать сильный ветер.

Не пошло на пользу старожилу и произрастание в городской среде: в корнях нарушаются процессы циркуляции воды и воздуха, дерево не получает достаточного количества питательных веществ. Кроме того, на дуб оказывают воздействие выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий.

В 2015 году ствол дуба уже стянули стальным обручем, который скрепляет трещину в древесине и препятствует попаданию влаги внутрь дерева через разлом. Но профилактические меры не могут остановить естественные процессы разрушения.

Поскольку дерево растет в центре города, оно может «угрожать здоровью и жизни горожан, а также имуществу».

— Дерево находится в аварийном состоянии. Мы рекомендуем прекратить его функционирование как памятника природы, — сказал заведующий сектором заповедного дела научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Владимир Устин.

Если статус памятника природы с дуба снимут, сразу спиливать дерево никто не будет: сначала будет проведено дополнительное обследование, пишет Magilev.by со ссылкой на специалистов. Если по результатам обследования дерево будет признано опасным — его придется удалить, если же дуб можно спасти — коммунальники проведут дополнительные работы по укреплению.

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