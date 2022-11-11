Бойцы ВСУ показали первые трофеи, захваченные у убегающих из-под Херсона россиян 9 11.11.2022, 9:47

16,252

Армия РФ отступает так быстро, что оставляет после себя гигантские склады боекомплекта.

На Херсонщине армия РФ отступала так быстро, что оставила после себя гигантский склад разного вида БК.

Информация обнародована в Telegram-канале бойца ВСУ Ильи.

Военный на нескольких фотографиях продемонстрировал разнообразие снарядов, полученных в качестве ленд-лиза от россиян.

На первой фотографии видно, как просто под деревом свалено около десятка деревянных ящиков, в каждом из которых – снаряды для артиллерии.

Боец показывает около десятка снарядов: заметно, что они в идеальном состоянии и готовы к использованию.

Когда один ящик наугад открыли, то обнаружили там 4 артснаряда.

В соседних ящиках – другие снаряды, которые пригодятся украинской артиллерии.

Боец в комментарии к сообщению отмечает, что на фото – малая часть того, что порадовали россияне. Он поражен объемом БК, доставшимся его подразделению: такое количество снарядов они бы в жизни не «выбили» из складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАО).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».