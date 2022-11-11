В Мелитополе подорвали авто местного коллаборанта 2 11.11.2022, 9:53

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Оккупанты назначили его «начальником департамента культуры и спорта».

Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе на Запорожье подорвали автомобиль местного коллаборанта Андрея Бойко. Будучи директором местной спортшколы, он встал на сторону врага после оккупации города.

Инцидент со взрывом произошел около 07:00 пятницы, 11 ноября. Об этом сообщает украинское агентство «РИА-Мелитополь».

«На Новом Мелитополе минут 10 назад прозвучал одиночный взрыв. Предварительно, взорвали автомобиль. По слухам, авто Андрея Бойко – на Интеркультурной, 398», – говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что информация о подрыве авто коллаборанта проверяется и уточняется.

При этом там указали, что предатель Бойко в Мелитополе называл себя «начальником департамента культуры и спорта».

До войны он был директором мелитопольской ДЮСШ №1 и сотрудничал с депутатами. После оккупации города встал на сторону врага и возглавил так называемую спортивную сферу "администрации" захватчиков.

«От спорта этот человек всегда был далек, тем не менее, должность заслужил своим раболепием. До назначения на должность директора ДЮСШ, Андрей Николаевич Бойко работал управляющим гостиницы «Мелитополь» в команде депутата городского совета от «Оппоблока» и одного из нынешних ключевых коллаборантов Александра Фалько», – пишут в СМИ.

Отмечается, что с приходом в город русских оккупантов Бойко развел активную деятельность – почти весь коллектив вывел на работу и пытался запустить в работу ДЮСШ №3. Директор последней Евгений Демьяненко отказался работать на оккупационную власть. И тогда Бойко решил «подмять под себя еще одну школу» – первым делом затеял инвентаризацию.

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