«Соседи и общая кухня − это еще цветочки»: шокирующий репортаж из минской коммуналки 10 11.11.2022, 10:04

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Как живут малообеспеченные минчане.

Коммунальные квартиры у многих из нас ассоциируются со старыми советскими фильмами, или с Санкт-Петербургом, где в такое жилье даже водят экскурсии. Настоящих коммуналок в Минске осталось совсем немного. Правда, если в Питере комнаты в старинных домах активно выкупают состоятельные инвесторы, то наши коммунальные квартиры богатых покупателей не интересуют. Расположены минские коммуналки не в самых престижных районах, да и дореволюционной лепнины или шикарных парадных тут нет. Журналисты realt.by уже рассказывали про подобный дом на Академической, а сегодня решили заглянуть в коммуналки на Пуховичской. Признаемся, то, как выглядят эти столичные квартиры, для нас самих стало шоком.

«В основном тут остались малообеспеченные. Кто мог уже переехали»

Эти два не особо примечательных четырехэтажных дома находятся на улице Пуховичской, 5 и 13. О том, что данные блочные здания являются коммуналками, знают только местные. Единственное, что подсказали нам пассажиры маршрутки, когда мы пытались выяснить, где выходить, это то, что «райончик тут не очень».

Подходим к серым домам. Данные четырехэтажки появились в районе Серова в начале 60-х годов. Возводились здания для работников ближайших предприятий — в первую очередь для «Керамина» (тогда − Минского комбината строительных материалов). Потомки тех «кераминовцев» сейчас и живут в коммунальных квартирах.

Первое отличие от стандартных хрущевок замечаем сразу — все подъезды в домах открыты. Тут нет домофонов, замков, а кое-где — нет и нормальных дверей. Всего в домах — по 3 подъезда. На каждом этаже расположено всего 2 квартиры. Правда, рассчитана каждая квартира на 5 или 6 комнат. Выходит, что на одном уровне могут проживать до 11 семей.

Возле одного из подъездов знакомимся с Ксенией. Она соглашается не только поговорить, но и пускает нас посмотреть на то, как выглядит обычная минская коммуналка.

Поднимаемся на нужный этаж и открываем дверь. Перед нами предстает чистый артхаус. В коридоре — максимально достоверные декорации. Даже белье сушится! Можно хоть сегодня снимать «ужастики» про советский быт. Впрочем, тем, кто тут живет, совсем не до кино. Ведь это — чья-то реальная жизнь.

В пятикомнатной квартире Ксении принадлежат две комнаты. В 90-х она работала на «Керамине». Сначала жила с сыном в общежитии, а затем получила жилье в коммуналке на Пуховичской. Чуть позже комнаты были приватизированы.

Наша новая знакомая ведет нас на кухню. Здесь — все по стандарту: несколько газовых плит, несколько столов, две раковины.

Ксения показывает нам туалет. Говорит, очередей в него особо нет. Каждый живет по своему графику.

− А где у вас ванная?

− Так, тут их никогда и не было. Как и горячей воды.

− Как так? И сейчас воды нет? А как же вы моетесь?

− Да, горячей водой мы не обеспечены. Все выкручиваются как-то. Вообще, в комнатах здесь предусмотрены раковины. У меня они срезаны, а некоторые жильцы оставили. Многие ставят себе душевые кабины и вешают бойлеры. Выводы для воды там есть. Ну, а у кого нету бойлера, греют ведро на кухне, а потом моются в тазике уже у себя в комнате. Я, бывает, хожу помыться к подруге, которая живет рядом в общежитии.

Жительница дома на Пуховичской уточняет, что ее часть квартиры несколько лет стояла в запустении, приводить ее в порядок она начала только недавно. Какое-то время женщина жила на подворье в монастыре, сын же за это время женился и переехал. Женщина извиняется за состояние мест общего пользования и говорит, что, скорее всего, придется договариваться с соседями, скидываться деньгами и обновлять отделку. В последние годы жильцы надеялись на капремонт и ничего не делали. Но сейчас ждать уже устали. Вообще, раньше эти дома были на балансе «Керамина», но затем перешли в ведение ЖРЭО Октябрьского района.

− Тут полетела вся проводка. Видите, некоторые розетки запечатаны. Вытяжка тут тоже не работает. В первом подъезде люди скинулись, за свои деньги провели проводку заново. Мы же пока не собрались. Стираем по очереди, электрочайниками не пользуемся вообще, иначе пробки выбивает. Мы уже и адвоката нанимали, и по телевизору нас показывали. Когда дом был под «Керамином», так нам ремонт делали, а как передали городу, так только окна поменяли и все. Да, и те окна поставили так плохо, что мне пришлось самой все запенивать, чтобы не было холодно. Вообще, тут в основном остались люди, так сказать, малообеспеченные. Все, кто мог, уже съехали отсюда. Кто-то купил квартиру, кто-то получил.

Кстати, комнаты в этих «коммуналках» небольшие, по 9−12 квадратных метров. Да уж, это не Питер с его высокими потолками, лепниной и огромными окнами. В отличие от бывшей российской столицы, где коммуналками стали дореволюционные доходные дома, в Минске коммуналки сразу строили для рабочего класса.

В своей комнате Ксения сделала ремонт. Говорит, по возможности жильцы стараются поддерживать порядок и в общем пространстве. Где-то подкрашивают, переклеивают обои, кладут плитку. А вот балконов в квартирах нет. Белье жильцы летом сушат на улице, а в холодную пору года − в коридоре.

Комната сына Ксении пока что стоит без ремонта. В ней заметны проблемы с потолком. Они, кстати, начались во время строительства соседнего здания. Дело в том, что в конце 90-х годов площадку между двумя «коммуналками» решили уплотнить. Здесь появилась кирпичная девятиэтажка. Новое здание впихнули между старых так «мастерски», что в некоторых коммунальных квартирах пошли трещины. Укрепленные металлические откосы можно заметить с наружной стороны дома.

Почтовые ящики, как и звонки, во многих квартирах, общие. Некоторые устанавливают себе личные звонки.

Спрашиваем у женщины про отношения с соседями, но никаких жалоб в ответ не слышим. Говорит, что все уже привыкли к совместному быту, обо всех вопросах договариваются без скандалов.

«Нас ругали за бойлеры, так я предложил представителю администрации поменяться квартирами»

Выходим из подъезда на свежий воздух. Своей детской площадки или какого-то дворика у коммуналок нет. Замечаем, что из подъездов то и дело выходят жильцы с собаками разных пород и размеров. Небольшие метражи и общие кухни никак не мешают жильцам иметь домашних питомцев. Как подтверждают нам следующие собеседники, собаки или коты здесь есть практически у каждого. Пытаемся заговорить с парой, выгуливающей большую собаку, но на наш вопрос про коммунальный дом, они лишь отмахиваются: «Ну что говорить? Сносить его надо и все».

Продолжаем прогулку и знакомимся с Сергеем. Вместе со своей спутницей он спешит в магазин, но соглашается поговорить. Жильцом этого дома мужчина стал около 5 лет назад. Приобрел тут 2 комнаты. Говорит, что на тот момент это было самое дешевое жилье, которое он мог себе позволить. За годы с момента переезда установил бойлер и душевую кабину.

− Самое страшное тут — не соседи, а состояние дома. С соседями-то можно договориться, а вот избавиться от плесени в подъездах — гораздо сложнее. Тут давно все надо менять. Проводка плохая, все трубы старые, а нам только обещают. А ведь все жировки требуют оплачивать вовремя. Уж сколько тут и собраний было, и писали мы, а ничего не делается. Те же бойлеры люди сами установили, так с них еще и разрешение требуют. На одном собрании представитель районной администрации стал нас учить: мол, все ваши душевые установлены незаконно. Я не выдержал, встал и говорю: так давайте поменяемся квартирами на пару недель — я посмотрю, сколько вы здесь проживете без горячей воды.

Коммунальных войн на кухне, как из фильмов, Сергей не припомнит.

− У нас свой стол, у них свои столы, убираем по очереди. Тут же как, плиту не помыл, уже «тук-тук» в дверь, будьте добры, уберите за собой. Вообще, все стараются жить тихо, никто никому не мешает.

Сам район Серова, по словам жителей, тихий и спокойный. Рядом − вечерняя школа, затем средняя школа № 89, чуть поодаль − метро строится, будет станция «Слуцкий гостинец».

Что сейчас тут продается и почем?

Если во время нашей экскурсии мы увидели, возможно, не самые презентабельные коммуналки, то на нашей площадке есть вполне приличные предложения. Сейчас в двух домах на Пуховичской продается несколько комнат. Все они — с современными ремонтами и неплохо выглядят. Обратите внимание, что в представленных комнатах установлены бойлеры и душевые кабины.

К примеру, вот эта отремонтированная комната на 3-м этаже площадью 11 квадратных метров предлагается за 16 тысяч долларов.

Похожая комната чуть большей площади с ремонтом и душевой кабиной продается за 17,9 тысяч долларов.

А здесь собственник реализует сразу 2 комнаты в 6-комнатной квартире. Из бонусов − стеклопакеты, ламинат, шкаф-купе, раковина прямо в комнате, душевая кабина и бойлер — на общей кухне. Стоимость двушки в коммуналке — 27,3 тысячи долларов.

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