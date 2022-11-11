Forbes: Россия потерпела самое большое поражение за поколение 13 11.11.2022, 10:08

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С чем столкнется Кремль после вывода своих войск из Херсона.

Вывод оккупационных войск из Херсона является крупной победой для Украины и крупным поражением для РФ – возможно, самым крупным за поколение. Для украинских военных деоккупация этого города может стать шагом к освобождению Крыма, и тогда страна-агрессора столкнется с настоящей дилеммой.

Так, ей продеться выбирать: защищать Мариуполь на Донетчине или Перекопский перешеек, соединяющий материковую Украину с временно захваченным полуостровом. Об этом говорится в материале Forbes.

«Кремль приказал своим войскам покинуть город Херсон на побережье Черного моря на юге Украины. Приказ поступил через восемь месяцев после того, как войска РФ захватили Херсон и его 300 000 жителей, через шесть месяцев после того, как украинские войска начали обстрел линии снабжения херсонского гарнизона врага, и через два месяца после того, как украинские бригады начали контрнаступление на юге с целью освобождения Херсона», – пишет автор статьи Дэвид Экс.

Аналитики и военные эксперты подчеркивают, что украинцы уже имели импульс в полномасштабной войне с Россией, которая длиться девятый месяц, и теперь можно с уверенностью сказать, что они активно выигрывают войну. По их мнению, вскоре ВСУ могут наступать на другие оккупированные Россией территории: например, разрушенный исторический порт Мариуполь или даже стратегический Крымский полуостров.

Автор материала напомнил, что приказ российским войскам отступить на левый берег широкой реки Днепр, которая течет к югу от Херсона и впадает в Черное море, исходил от министра обороны России Сергея Шойгу, а не от лидера страны Владимира Путина. Таким образом, «Шойгу изолировал своего начальника от возмущения, последовавшего за этим заявлением».

Российские медийные деятели и военные блогеры «растаяли» над Херсоном, называя происходящее «совокупностью катастрофических ошибок». А командующий всеми российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин объяснил причину отступления в докладе Шойгу, заявив, что из-за продолжающихся украинских бомбардировок складов снабжения, мостов и железных дорог больше невозможно снабжать десятки тысяч российских военнослужащих к северу от Днепра. По его словам, оборонительные позиции к югу от реки должны быть намного прочнее и лучше сдерживать украинское наступление.

«Суровикин прав. Но не сказано, что происходит, когда украинские войска освобождают Херсон и занимают позиции на Днепре напротив российских сил. Оттуда украинцы с помощью своих гаубиц европейского и ракетных установок американского производства легко могут нанести удар по Перекопскому перешейку – полосе земли шириной почти пять километров за 72 км к югу от Херсона, которая соединяет оккупированный Россией Крымский полуостров с Херсонщиной к югу от Днепра», – указал Дэвид Экс.

Он пишет, что Крым, который российские войска захватили у Украины еще в 2014 году, является базой для всех операций страны-агрессора на украинском юге. Это «штифт, скрепляющий оккупацию всего региона». Автор материала напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский не скрывал своего намерения в конечном итоге освободить Крым.

«Для украинских военных освобождение Херсона – это шаг к освобождению Крыма. Вскоре украинские ракеты и артиллерийские стволы начнут пристреливаться к Перекопскому перешейку – воротам на оккупированный полуостров», – предположил аналитик.

Отмечается, что даже потеряв на украинской земле «100 000 человек убитыми и ранеными», российская армия по-прежнему обладает значительной боевой мощью. Но, вероятно, «недостаточно, чтобы держать везде все время».

«Как только Херсон будет освобожден, а украинцы переправятся через Днепр в значительном количестве и с большим потенциалом. Россиянам придется сделать нелегкий выбор. Тот выбор: защищать Мариуполь или Перекопский перешеек. Я не понимаю, как они могут делать и то, и другое», – процитировало издание слова научного сотрудника Гудзоновского института в Вашингтоне Люка Коффи.

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