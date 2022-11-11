МОТ решил ввести против Лукашенко исключительные санкции 5 11.11.2022, 10:22

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Параграф 33 до сих пор применялся только по отношению к военной хунте в Мьянме.

Международная организация труда (МОТ) 8 ноября приняла решение применить 33 параграф в отношении Беларуси за систематические нарушения прав трудящихся и профсоюзов, а также за игнорирование рекомендации МОТ. Этот параграф позволяет административному совету МОТ рекомендовать конференции МОТ «такие действия, которые она сочтет разумными и целесообразными для обеспечения их [рекомендаций] исполнения».

Такое было лишь однажды и только с Мьянмой: международная организация труда решила применить параграф 33 своего устава в отношении Беларуси за нарушения прав трудящихся и профсоюзов, сообщает «Белсат».

«Оружие последней надежды»

Вопрос о 33-м параграфе в отношении Беларуси поднимался с начала 2000-х, когда начались первые репрессии против независимых профсоюзов. Председатель «Белорусского Хельсинского комитета», эксперт по бизнесу и правам человека Олег Гулак говорит, что параграф 33 – «самое сильное решение в инструментарии МОТ». Процедура серьезная и длительная, применяется только тогда, когда не срабатывали другие меры.

Беларусь в повестке дня МОТ уже 17 лет за нарушение прав трудящихся и в частности профсоюзов, вспоминает Гулак. Процесс с параграфом 33 запустили еще год назад, приняли резолюцию и назначили экспертную группу, готовившую доклад, на основании которого сейчас и приняли решение.

Член рады Белорусского конгресса демократических профсоюзов Денис Садовский не сомневается, что решение МОТ может ударить по международному сотрудничеству с Беларусью, внешней торговле и работе предприятий, а значит, и на обычных рабочих это отразится.

«Понятно, что принцип международной организации труда, в которую входят все международные профсоюзы, это защищать рабочих, заботиться, чтобы они хорошо зарабатывали и чтобы их права не нарушали, – говорит Садовский. – И применение 33-го параграфа – это уже экстраординарная мера, не свойственная профсоюзам и МОТ. Но он применяется только в тех случаях, когда ситуация безысходная, а других средств влияния МОТ не видит».

Он рассуждает: в Беларуси рабочие уже фактически не имеют никаких прав, не могут себя защитить, «последней каплей» стали ликвидация независимых профсоюзов и арест их лидеров. Значит, МОТ посчитала, что только такой механизм может повлиять на ситуацию, улучшить ее в долгосрочной или среднесрочной перспективе.

Что теперь будет?

До марта 2023 года Административный совет МОТ должен разработать и обнародовать меры по давлению, а в июне 2023 года конференция МОТ – проголосовать по ним. Чтобы меры одобрили, «за» должны высказаться две трети членов. Гулак объясняет, что МОТ не налагает санкции, как это делают Соединенные Штаты или Евросоюз, и не может напрямую запретить торговлю, а может только призвать членов делать или не делать что-то.

Вполне вероятно, что предложенные меры одобрят: относительно параграфа 33 в отношении Беларуси голосовали «против» только Китай и Россия. Но какие санкции одобрят по итогу, неизвестно.

«Я прогнозирую, что это будет полный спектр санкций, что это не будет какой-то минимальный, временный или переходный, – считает Садовский. – Это будут очень серьезные санкции, на которые беларусские власти очень старались наработать».

Садовский отмечает, что в МОТ входят и независимые беларусские профсоюзы, и провластные. С независимыми профсоюзами МОТ держит контакт, они «имеют там свой голос», говорит Садовский. По его мнению, провластные профсоюзы уже вряд ли смогут повлиять на решение МОТ.

Гулак отмечает, что в МОТ входят представители правительств, профсоюзов и нанимателей – эти три блока могут выбрать меры давления «в своих плоскостях». Можно ожидать и политических призывов, и экономических санкций, и призывов профсоюзной солидарности, и юридических запретов бизнесу, и шагов самих бизнесов, которые не захотят вовлекаться в нарушение прав трудящихся.

«Негативные последствия будут уже сейчас, потому что ответственные и осторожные бизнесы начнут учитывать это решение в построении своих отношений с белорусской стороной», – прогнозирует он.

Представитель белорусских властей на прошлой сессии МОТ говорила, что давление оказывают на «страны третьего мира», отмечает Гулак. Как раз через эти страны беларусские власти ищут и находят пути обхода санкций.

Абсолютной блокады и «выстраивания стены» Гулак не ожидает, но последствия мер отразятся и на конкретных рабочих, и на благосостоянии белорусов. Иначе это работать не может, добавляет он, но нужно помнить о причинах таких решений.

Что было с Мьянмой

Прошлый и единственный раз, когда международная организация труда применяла параграф 33, случился в 2000 году против Мьянмы, где военная хунта активно пользовалась принудительным трудом заключенных. Беларусь и Мьянма в обсуждениях МОТ шли рядом, но относительно Беларуси ранее ограничивались призывами и предупреждениями.

Сама МОТ не вводила экономических санкций, но рекомендовала своим членам пересмотреть отношения с Мьянмой. Пересмотрели так, что введенные западными странами санкции иногда называют экономической блокадой. Но торговлю с Мьянмой остановил далеко не весь мир, с ней продолжили сотрудничать соседние Китай, Таиланд и другие. Внешняя торговля Мьянмы даже выросла в абсолютных цифрах, но санкции нанесли сильный удар по некоторым секторам экономики, например, по производству текстиля.

Ограничения с Мьянмы сняли, когда военная хунта сделала определенные шаги навстречу, прописала «дорожные карты», в том числе разрешила деятельность независимых профсоюзов. В результате всех санкций хунта не рухнула, но в 2011 году пошла на демократизацию и даже разрешила демократические выборы в 2015 году (сохранив за собой право назначать четверть парламента). Но на выборах в 2020 году связанная с военными партия получила малое количество голосов и военные организовали новый переворот.

Будет ли в Беларуси так же, как в Мьянме, неизвестно. Гулак рассуждает: меры МОТ точно повлияют на то, что «процессы будут ускоряться», но к чему они приведут, зависит от действий и настроений самих белорусов.

У МОТ давно есть претензии к Беларуси, а Евросоюз уже наказывал Лукашенко за нарушение прав трудящихся

Гулак называет выбор мер давления «творческой задачей», потому что ситуация чрезвычайная. Он напоминает, что относительно Беларуси уже применяли инструменты давления, чтобы добиться от правительства выполнения своих обязанностей.

Беларусь вошла в МОТ еще в 1954 году как БССР (также как в ООН, она стала отдельным членом, хотя не была независимой от СССР). Беларусь ратифицировала 51 конвенцию МОТ, включая 8 основных, но взятые на себя обязательства нарушала. Первые жалобы на власти в МОТ поступили от белорусских профсоюзов уже в 1995 году: жаловались на ограничения права на забастовку, приостановку деятельности профсоюзов указом Александра Лукашенко, антипрофсоюзную дискриминацию, арест профсоюзных деятелей.

В 2003 году Административный совет МОТ направил в Беларусь специальную комиссию, чтобы проверить соблюдение конвенций (такую комиссию назначали только четвертый раз в истории). В 2004 году комиссия опубликовала доклад, в котором дала рекомендации о правильном соблюдении конвенций, касающихся профсоюзов. Беларусь пообещала выполнить рекомендации до 1 июля 2005 года – и не выполнила. МОТ внесла Беларусь в «черный список» злостных нарушителей. Весной 2007 года МОТ рассматривала вопрос о применении к Беларуси параграфа 33, но тогда обошлось без этого.

Но уже летом 2007 года Совет Евросоюза на основании выводов МОТ исключил Беларусь из обобщенной системы преференций – наша страна потеряла льготы при экспорте в Евросоюз. Власти пытались вернуться в эту систему, но обратно не пускали к выполнению требований МОТ. Звучали оценки в десятки или сотни млн евро прямых убытков в год, Лукашенко возмущался, но требования МОТ так и не выполнил.

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