«Вагнеровцы» заявили о заходе первых сил ВСУ в Херсон 6 11.11.2022, 10:26

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Спецназ ГУР якобы проводит разведку на предмет российских засад в городе.

Российская сторона заявляет, что специалисты ГУР Минобороны Украины и ССО ВСУ уже зашли в Херсон.

Российские пропагандисты утверждают, что первые украинские силы уже находятся в Херсоне. Речь якобы идет о специалистах ГУР Минобороны и ССО ВСУ. Об этом пишет связанный с российской ЧВК «Вагнер» Telegram-канал Grey zone, передает dialog.ua.

В сообщении говорится, что заход в областной центр осуществлен малыми дозами с целью выявления засадных мероприятий.

Со слов наемников, зашедшие в город украинские силы оборудуют наблюдательные точки, а также разделяют сектора контроля окраинных кварталов для выявления подстав со стороны российских войск.

При этом стоит отметить, что озвученная противником информация официально не подтверждена. Украинская сторона пока не делала никаких заявлений на этот счет.

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