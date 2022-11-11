В Минске «Тесла» врезалась в столб 24 11.11.2022, 10:28

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Авария произошла на улице Кедышко.

Электромобиль «Тесла» протаранил осветительную мачту на улице Кедышко. Из-за аварии повредилась контактная сеть троллейбусов — движение было остановлено. Сам автомобилист получил травмы. Об этом сообщает минская ГАИ.

«ДТП случилось около 16:10, — рассказала ГАИ. — За рулем «Тесла» находился 34-летний водитель. Он двигался по улице Кедышко (в направлении улицы Филимонова). В какой-то момент мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту».

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