«Я в тюрьму не хочу»: российский пропагандист не смог прокомментировать ситуацию в Херсоне 7 11.11.2022, 10:39

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Андрей Норкин

Под уголовную ответственность РФ попадает любая оценка решения Суровикина о сдаче города.

Известный российский пропагандист Андрей Норкин в прямом эфире признался, что в РФ так «закрутили гайки» со свободой слова, что с какой бы точки зрения он не комментировал отвод войск РФ с правого берега Херсонской области, ему все равно грозит тюремное заключение, передает «Главред».

«Если я скажу, что одобряю решение Минобороны РФ о выводе наших войск с территории Херсона, то это означает, что я публично призываю к нарушению территориальной целостности России: в нашем уголовном кодексе это 280 статья часть первая. Если я скажу, что не одобряю подобный приказ Минобороны – это дискредитация российских войск. Та же статья, только часть третья», – пояснил пропагандист.

Согласно этой статье, ему неизбежно грозит несколько лет лишения свободы.

«Я в тюрьму не хочу. Поэтому мы сейчас посмотрим сюжет, а слово я передам нашему уважаемому эксперту», – озадаченно сказал Норкин.

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