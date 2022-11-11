«Сценарий СВО для Путина написали в Госдепе»: как россияне реагируют на сдачу Херсона 14 11.11.2022, 10:51

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Некоторые предлагают сразу эвакуироваться за Урал.

Военное командование РФ объявило об отводе своих войск из Херсона на левый берег Днепра. Российские «военкоры», «эксперты» и блогеры начали сокрушаться относительно данного решения.

Сайт Charter97.org посмотрел, какие комментарии оставляют россияне под видео с попытками анализа сложившейся ситуации на площадке Rutube.

«Очередные бессмысленные удары лбом об укрепрайоны, очередные бои за стратегически важные коровники, мифическое перемалывание на дальних подступах. Результат увидели наглядно все. Хотя, там и в первый месяц все уже было понятно. Эта СВО (Странная военная операция) воистину войдет в историю».

«Лишь бы Мариуполь и Крым не были следующими. Тогда уже можно не надеяться ни на что».

«В Чечне также было: моратории на ведение огня, договоренности, жесты доброй воли и прочее. Кучи награжденных командиров, уничтоживших своих солдат и прочее. Ничего не изменилось. Фу, позорище. В очередной раз Кремль обделался со своим умным лицом».

«Трусливое и бегущее животное войну не выиграет! Сдали город без боя — позор МО РФ!»

«Как говорил Шарий: много ума не надо, чтобы окучивать легковерных россиян рассказами о победах, а потом оправдывать отступления».

«Какая-то игра в поддавки. Хотели бы покончить с Украиной — сразу зашли бы с Беларуси и дошли бы до Приднестровья, отрезав западную границу. Объявили бы мобилизацию с первых же дней. А так...»

«Хотелось бы услышать, в чем вина генерала Лапина? Он хотя бы областные центры не сдавал. А тут, оказывается, что сдать областной центр — это величайшее достижение военной науки. Позорище».

«При наступлении потеряем больше. Пока генералы после поражений в отпуска будут уходить, а не на передовую рядовыми, ни о какой победе речи не может быть».

«Позорище. Если держать войска на территории противника бесперспективно, то хочется спросить наших военных гениев: а зачем тогда вы туда влезли? А если разрушение плотины ГЭС так опасно, то почему мы за восемь месяцев не слили всю воду с водохранилища без экстрима и затоплений? Восьми месяцев не хватило? Если вы трясетесь за жизнь каждого солдата, то почему мы восемь месяцев топчемся вокруг какой-то деревни в степи, а не закончили войну за месяц? Или чем продолжительнее боевые действия, тем меньше потерь военнослужащих? (я уже не говорю о мирных гражданах России). Дебилы с большими звездами — беспомощные импотенты. Позорище. За восемь месяцев мы не вышли на административные границы ни одной области в полном составе. За восемь месяцев не заняты в границах ни Запорожская, ни Херсонская области, не освобожден ДНР, не полностью ЛНР. Продолжаются обстрелы не только вновь принятых территорий, но и территорий России. Вот результаты деятельности наших дебилов с большими звездами».

«Предлагаю, если ВСУ обстреливают Белгородскую область, то и ее покинуть тоже».

«Маневр войск — вы это серьезно?! Да это уже просто какой-то сюр... Говорите, что жизни солдат важны? А те солдаты, что уже там погибли, за что они отдали свои жизни, вот за этот позор?»

«Может, за Урал эвакуироваться? Пока не поздно. Реально страшно сделалось».

«Такого еще не было, чтобы сдавали без боя и уходили куда-то. Зачем? А что молчит главнокомандующий? И где прячутся генеральши Шойгу?»

«Просто скажите, Херсон — это территория России или нет? А то я уже запутался».

«Посмотрел сегодня выпуск Соловьева, где он с печальным лицом стал оправдывать действия отхода. Разве в течение 2 месяцев не видно было, как украинцы стягивают войска на Херсонском направлении? Разве трудно было окопаться и перебросить дополнительный резерв для обороны города и дамбы? Упустили время в очередной раз, ошибки все те же. И я не буду поддерживать отступление, дабы небо не покарало меня и я не стал участником тех жертв, которые будут среди мирного населения».

«Красный Лиман, Изюм сдали. Теперь Херсон... Дальше что сдадут наши доблестные?»

«Продолжается эта странная война, в которой говорящие головы рапортуют о победах, а на деле Россия оставляет захваченные территории».

«Да, красивое заявление. Интересно, а кто мешал нашему продажному правительству взять еще раньше Николаев, а Херсон оставить в глубоком тылу? И не было бы сейчас проблем. Кто? Байден? Может, Эрдоган? Сколько еще у нашего правительства этих друзей-партнеров, которых обязательно надо обслужить? Ей Богу, как проститутки, которые обслуживают своих клиентов. Очевидно, что в будущем найдутся убедительные доводы, чтобы отдать и Крым, и Донбасс, и вообще все, что только можно. Кодла дешевых предателей. А самое гнусное — СВО наше крысячье правительство проводит по сценарию, написанному в Госдепе США. А это в свою очередь означает, что наше правительство тоже марионеточное».

«Предатели с 90-х годов делали из страны бензоколонку».

«Последние пять месяцев планов разумных нет и не было. Гуманизм наказуем. Не взяли Киев — будем теперь 10 лет вылазить из сами знаете чего».

«8 месяцев стояли, сейчас решили уйти. Зачем вообще начинали?»

«Почти год на одном месте топчемся! А теперь еще и отступаем! За что ребята головы сложили?»

«Все так бестолково получается... Просто мясорубка».

«Откуда дальше планируем отступать?»

«Если бои приняли тяжелый характер, то следует ждать сдачи населенного пункта. Неинтересно стало наблюдать за СВО. Предательство за предательством. Отдали все, что можно и нельзя. Отдали без боя. Стягивали войска под Херсон — непонятно зачем. Копали многоэшелонированные укрепления. И отдали врагу. Красавцы, просто нет слов. Суровикин озвучил задачу сохранить жизни наших солдат... Для чего? Чтобы потерять их потом на порядок больше на штурме Херсона и возврате территории? Впрочем, вряд ли будут возвращать, учитывая как все идет. Боялись затопления Каховской плотины, теперь отдали ее сами и ушли на нижний берег, который затопят в первую очередь. Зачем вообще «воюем»? Позорим Россию и их вооруженные силы. Что посулили нашим предателям американцы? Вернуть забаненное бабло, в результате санкций? Украинцы не могут поверить в то, что им преподнесли Херсон на блюдечке с голубой каемочкой. На очереди Крым, сомневаться не приходится», — пишут россияне.

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