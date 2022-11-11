Суровикинский драп из Херсона войдет в историю 4 Альфред Кох

11.11.2022, 11:06

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Альфред Кох

Позор России уже никак не перелицевать в «победу».

Подошел к концу двести шестидесятый день войны. ВСУ вплотную подошли к Херсону и вовсю обстреливают переправы через Днепр.

По тому с каким остервенением украинцы лупят из всех видов артиллерии по отступающим россиянам, мне лично ясно, что никаким договорняком тут не пахнет.

В ходе этого отступления Суровикин приобретает тот опыт, которого ему так не хватало в Сирии. Там он обстреливал мирных сирийцев ракетами и бомбил с самолетов, а теперь он сам имеет прекрасную возможность побывать в их шкуре. И на себе испытать все прелести рукотворного Армагеддона.

Если ВСУ уничтожат большую часть херсонской группировки россиян (а все идет к такому финалу), то это не только покажет всему миру стратегический талант полководца Суровикина, но и избавит Украину от риска появления этих войск на каком-то другом участке фронта.

Сейчас на переправах стоят огромные толпы российских солдат, которых непрерывно обстреливают ВСУ. Россияне, отчаявшись дождаться своей очереди на переправах через мост под Антоновкой и дамбу в Новой Каховке (впрочем, эти переправы тоже обстреливаются), бросили всю технику и кинулись переплывать Днепр на первых попавшихся посудинах.

Это похоже на что угодно, но не на организованную эвакуацию войск. Этот суровикинский драп войдет в историю как символ всего путинского правления. Называйте это как угодно. Новый Сталинград или Ватерлоо. Но этот позор уже не перелицуешь в победу.

Пользуясь терминологией Льва Толстого, «дух войска» после таких маневров уже не восстановить и как не призрачны были шансы Путина на победу, теперь они улетучились окончательно.

В свое время Гитлер возлагал большие надежды на смерть Рузвельта. Он считал, что это знак Небес и «противоестественная коалиция коммунистов и капиталистов» развалится.

Вот и российские СМИ начали заклинать реальность и сообщать о том, что Си Цзиньпин не подтверждает своего участия в саммите G20 на Бали.

Идея этих камланий заключалась видимо в том, что боги услышат их мольбы и Си не станет встречаться с Байденом. И это будет знак, что он поддерживает Россию…

Но не прошло и полдня, как все их хрупкие мечты были бесцеремонно разрушены утратившим всякую деликатность Белым Домом. Который четко и ясно сказал, что переговоры состоятся 14 ноября.

Думаю товарищ Си прекрасно понимает, что на этих переговорах невозможно будет избежать темы войны в Украине. И он отдает себе отчет в том, чего ждут от него американцы. И раз он идет на эту встречу, значит ему есть что сказать и есть на что разменять свое согласие на поражение Путина.

Иначе зачем встречаться? Для того, чтобы отказать - достаточно телефона или вообще общения на уровне МИДов. Очные встречи нужны для улыбок и рукопожатий. Особенно на таком уровне.

Итак, дорогие мои украинцы и не только. Вот и стали мы еще на один шаг (да еще какой!) ближе к победе.

А могло ли быть иначе, если наше дело правое? А раз так, то враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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