Глава независимого профсоюза «Нафтана» объявила голодовку в ИВС 11.11.2022, 11:10

Ольга Бритикова

фото: gazetaby.com

Ольга Бритикова протестует против нарушения ее прав.

Глава независимого профсоюза «Нафтана» Ольга Бритикова, которая с 3 ноября отбывает 15-суточный арест в изоляторе временного содержания Новополоцка, объявила голодовку. Об этом рассказал «Зеркалу» друг задержанной.

Голодовку Ольга объявила с 8 ноября. Об этом она сообщила начальнику ИВС, составив соответствующее заявление на его имя.

Причиной такого поступка стало нарушение ее прав, а также отказ сотрудников изолятора передавать ей передачи от родственников.

Напомним, о задержании главы независимого профсоюза «Нафтана» стало известно 1 ноября. Два дня спустя суд признал ее виновной в распространении «экстремистских материалов» и назначил 15 суток ареста.

Ольга Бритикова — была одним из лидеров протестного движения на «Нафтане» после выборов 2020 года. Именно она озвучила требования заводчан к властям (тогда ее очень внимательно слушал на тот момент глава КГК, а ныне руководитель КГБ Иван Тертель) и руководству предприятия. Ольга трудилась на предприятии 16 лет и из-за своей позиции была уволена. В мае она вышла на свободу после 75 суток ареста за высказывания против войны.

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