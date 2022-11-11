Прямо в «десяточку»: украинский спецназ уничтожил спрятавшегося в окопе оккупанта 4 11.11.2022, 11:13

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Российский захватчик сидел, дрожа от страха.

Вооруженные силы Украины продолжают в активном режиме уничтожать российских оккупантов. Потери армии РФ на войне в нашей стране не утихают.

Очередное доказательство этому показал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал ролик, в котором ВСУ передали «привет» противнику.

На кадрах показана работа Сил специальных операций. Бойцы прямо, как в «десяточку» попали в окоп, где прятался оккупант.

Российский захватчик сидел, дрожа от страха. С воздуха в него внезапно влетел снаряд. Он попал прямо в окоп.

«Четкая работа от операторов ССО. Продолжение следует!» – написал Братчук.

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