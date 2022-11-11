закрыть
11 ноября 2022, пятница, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Прямо в «десяточку»: украинский спецназ уничтожил спрятавшегося в окопе оккупанта

4
  • 11.11.2022, 11:13
  • 2,766
Прямо в «десяточку»: украинский спецназ уничтожил спрятавшегося в окопе оккупанта

Российский захватчик сидел, дрожа от страха.

Вооруженные силы Украины продолжают в активном режиме уничтожать российских оккупантов. Потери армии РФ на войне в нашей стране не утихают.

Очередное доказательство этому показал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал ролик, в котором ВСУ передали «привет» противнику.

На кадрах показана работа Сил специальных операций. Бойцы прямо, как в «десяточку» попали в окоп, где прятался оккупант.

Российский захватчик сидел, дрожа от страха. С воздуха в него внезапно влетел снаряд. Он попал прямо в окоп.

«Четкая работа от операторов ССО. Продолжение следует!» – написал Братчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин