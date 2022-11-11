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«МакДональдс» уходит из Беларуси

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  • 11.11.2022, 11:26
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«МакДональдс» уходит из Беларуси

Сеть ресторанов будет работать под российской маркой.

Сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс» в Беларуси теперь будет работать под российской маркой «Вкусно и точка». Об этом сообщила пресс-служба компании в Беларуси.

«Вкусно — и точка» — российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России и полной продажи всего российского бизнеса. Открытие первых ресторанов сети прошло 12 июня 2022

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