Отходили по Антоновскому мосту: появилось видео бегства армии РФ из Херсона 1 11.11.2022, 11:30

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Украинская артиллерия прицельно расстреливала оккупантов.

Вчера, 10 ноября, оккупанты всю ночь проводили эвакуацию живой силы и военной техники с правого на левый берег Днепра.

Российские СМИ утверждают, что все прошло «гладко», однако украинская артиллерия утверждает обратное.

Сегодня, 11 ноября, журналисты местного Telegram-канала выложили кадры российских военкоров, где идет речь о том, как прошло ночное бегство российской армии.

В кадре военкор стоит на Антоновском мосту и заявляет, что отход российской армии происходит ночью. Вся колесная техника движется по мосту, а тяжелая – по понтонной переправе рядом с мостом.

С его слов, оккупанты используют светомаскировку, чтобы не попасть под удары украинской артиллерии. Пропагандисты заявили, что якобы отход завершен. Всего же на левый берег перебралось до 40 тысяч российских военнослужащих. Еще ряд военкоров утверждает, что при отступлении они якобы взорвали Каховский и Антоновский мосты.

Некоторые российские СМИ даже выложили кадры момента обстрела мостов, однако позже херсонцы заявили, что речь идет о железнодорожном Антоновском мосту.

Более того, херсонцы утверждают, что всю ночь украинская артиллерия прицельно работала по мостам через Днепр, так что не левый берег добрались не все оккупанты, а многих в Черное море вынес Днепр.

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