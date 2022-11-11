Антоновский мост взорван бежавшими российскими оккупантами

Антоновский мост взорван бежавшими российскими оккупантами3
- 11.11.2022, 11:47
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Также сообщается, что взорван и железнодорожный мост через Днепр.
В Сети появилось фото, как утверждается, разрушенного Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне.
Утром 11 ноября российские Telegram-каналы публиковали видео якобы подрыва Антоновского моста в Херсонской области.
Также сообщается, что взорван и железнодорожный мост через Днепр.
Судя по характерам повреждений, мост был взорван не украинской артиллерией, а бежавшими оккупантами.