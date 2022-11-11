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Антоновский мост взорван бежавшими российскими оккупантами

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  • 11.11.2022, 11:47
  • 2,508
Антоновский мост взорван бежавшими российскими оккупантами

Также сообщается, что взорван и железнодорожный мост через Днепр.

В Сети появилось фото, как утверждается, разрушенного Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне.

Утром 11 ноября российские Telegram-каналы публиковали видео якобы подрыва Антоновского моста в Херсонской области.

Также сообщается, что взорван и железнодорожный мост через Днепр.

Судя по характерам повреждений, мост был взорван не украинской артиллерией, а бежавшими оккупантами.

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