Кто не хочет отдавать долги белорусским банкам? 11.11.2022, 11:46

За неэффективность экономики расплачиваться приходится всем белорусам.

На начало октября просроченная задолженность по кредитам, выданным банками юридическим лицам в национальной и иностранной валютах, составила 163,6 млн рублей. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года. При этом объем просроченной задолженности в течение текущего года существенно колебался. Так, начался год с 68,9 млн, а по итогам марта показатель вырос в семь раз - до рекордных 483,6 млн, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Впечатляющий рост был обеспечен за счет сферы торговли. Ощутив широкий спектр шоков, торговля переживает крайне болезненную трансформацию. В результате просроченная задолженность в данной сфере с начала года по конец марта увеличилась в 12 раз - с 33,2 млн рублей до 389,2 млн. Справедливости ради, следует отметить, что размер задолженности снизился уже в течение апреля (до 47,9 млн), однако по-прежнему остается крайне неустойчивым и к настоящему моменту достигает 75 млн. Это в пять раз меньше пиковых значений марта, но все-таки в 2,2 раза больше аналогичного показателя начала года.

В настоящий момент основные проблемные должники по кредитам сосредоточены в сфере торговли (45,8% просроченной задолженности). Кроме того, значительный объем просроченной задолженности приходится на в сферу обрабатывающий промышленности (26,0%). Сфера сельского хозяйства ответственна за 9,5% просрочки, а транспортная отрасль за 6,0%. Из крупных отраслей можно выделить еще строительство, на долю которого приходится 5,4% просроченной задолженности по банковским кредитам юрлиц.

Анализируя статистику проблемной задолженности, следует учесть особенности кредитования в нашей стране. Значительные объемы кредитного портфеля банков лишь номинально числятся как «хорошие» за счет господдержки, в том числе директивной, или добровольно-принудительных действий в отношении банков. Последние вынуждены продлевать сроки возврата кредитов или реструктурировать задолженность.

В лучшем для них случае проблемная задолженность предприятий становится головной болью бюджета. Поэтому за неэффективность экономики расплачиваться в конечном итоге приходится всему населению.

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