Путин боится покушения и переворота в России Виктор Небоженко

11.11.2022, 11:53

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Виктор Небоженко

Бывший «мачо» быстро превратился в желчного старика.

Путин на Бали или в бункере.

Итак, самодержец России, президент Путин, развязавший войну, не едет на очень престижное мероприятие – саммит G20 на Бали в Индонезию. Путин не боится критики или унижения, он достаточно циничный человек и сумеет благодаря российской пропаганде любое поражение выдать за героическую победу. Но у Путина есть два других страха, от которых он уже не избавится.

Первый страх связан с его слабым здоровьем. Путин сильно сдал, неожиданно для себя и своего окружения, быстро постарел и слаб здоровьем. Бывший «мачо» быстро превратился в желчного старика. В такой ситуации Путин не хочет на Бали соревноваться со старым американским президентом Байденом, над которым вечно издевалась российская пропаганда. Еще на Валдае (Россия) Путин чувствует себя сильным и могущественным, но на Бали (Индонезия) для него нет слушателей или друзей, а только судьи и критики.

Второй страх Путина еще сильнее первого. На самом деле Путин очень боится покушения или переворота в России. Так часто бывает в нестабильных, слаборазвитых странах третьего мира, куда успешно благодаря Путину рухнула Россия. У него банально не оказалось в Кремле политиков или военных, на которых можно было бы оставить страну и власть. Он всех подозревает и всех стравливает друг с другом. Теперь он зависит от своего окружения, а не они от него, как это было целое десятилетие.

Виктор Небоженко, Facebook

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