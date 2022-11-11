Белорусам приходят странные «письма счастья» с черным квадратом 2 11.11.2022, 12:14

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Как на них реагировать?

Сразу несколько обращений поступило в редакцию Onlíner со схожей проблемой. Как утверждают читатели, на почту пришло «письмо счастья» с «нечитаемыми фото, на которых невозможно разобрать ничего». Очевидно, имеется в виду, что на снимках, сделанных камерой, не видно ни номеров, ни даже автомобиля. Есть четкая инструкция к действиям в таком случае.

Первое письмо, на котором не видно номера, прислал Константин. Сообщается, Volvo S80 зафиксировали камерой PoliScan в Гомеле на ул. Советской, 163. Согласно постановлению, скорость была превышена на 36 км/ч. Правда, на фото фактически ничего не разглядеть, помимо очертаний габаритного огня и номерной рамки.

Второе постановление прислал Евгений. Место съемки — все та же ул. Советская, 163 в Гомеле. В качестве камеры также указано устройство PoliScan. На фото при детальном рассмотрении можно разглядеть очертания заднего колеса и номерной таблички. А вот чтобы прочитать символы на ней, нужно сильно постараться.

По нашим сведениям, фото, снятое камерой, поступает в нескольких вариантах на рассмотрение сотруднику ГАИ. У него есть возможность взглянуть на снимки разного вида и разного качества. Исходя из сложившейся практики, сотрудники выбирают и используют в постановлениях те кадры, на которых наилучшим образом запечатлен госномер. Это обусловлено малым размером изображений в постановлениях и особенностями черно-белой печати. Это не значит, что в материалах нет других фото.

За водителем остается право опротестовать «письмо счастья». В нем самом указано, как именно это сделать — в течение месяца со дня получения копии, с заявлением и аргументацией — в ГАИ по месту жительства. Известно, что в качестве доводов должны приниматься и устные заявления. В таком случае назначается повторная проверка, поднимаются материалы дела. Если постановление вынесли ошибочно, его отменяют.

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