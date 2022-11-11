Позывной «Сторож»: СБУ разоблачила генерала РФ, отвечавшего за работу диверсантов на Донбассе 11.11.2022, 12:22

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Он командовал вражескими ДРГ еще во время захвата Славянска группой Гиркина.

Служба безопасности установила личность генерала российского «спецназа». Он координирует вражеские ДРГ на восточном фронте.

Об этом сообщает СБУ.

По данным украинских силовиков, речь идет об одном из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ.

Так, находясь в составе оккупационной группировки, он организует подготовку и координирует деятельность российских диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении.

«Под его руководством вражеские ДРГ пытаются прорываться через линию фронта для проведения диверсий против украинских войск и объектов критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленником является «герой России», генерал-майор ВС РФ с позывным «Сторож», который еще в 2014 году был отправлен в состав «ДНР».

«Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российского спецназа для проведения разведывательно-подрывной деятельности против сил антитеррористической операции. Для этого использовал свои специальные навыки и опыт боевых действий на северном Кавказе», - отметили в СБУ.

Указано, что именно этот «Сторож» командовал вражескими ДРГ во время захвата Славянска группировкой «Стрелкова» и их дальнейшими действиями против украинских войск.

При этом в начале полномасштабной войны он по указанию Кремля организовал организовать деятельность ДРГ, в которые вошли подразделения ВДС РФ и участники террористических группировок «ДНР».

СБУ уже объявила злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) УКУ.

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