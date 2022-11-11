«Куда мы идем?»: российский контрактник обматерил командира, отправившего его на задание 2 11.11.2022, 12:35

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иллюстрационное фото

Офицер РФ вывел солдат прямо на бьющий прямой наводкой украинский танк.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало очередной перехват телефонного разговора российского оккупанта, орудующего в Украине.

Он жаловался жене на неадекватное поведение командования.

В начале разговора контрактник РФ сообщил, что из-за постоянного копания окопов у него начались проблемы со спиной.

Он также усомнился, что ему удастся вернуться домой, несмотря на окончание срока контракта.

Жена предложила их подразделению устроить бунт, но оккупант отверг такую идею.

«Да какой бунт?! Толку? Кто нас выведет?» - заявил оккупант.

В конце беседы военный РФ разразился потоком матерных слов в адрес российского командования, которое бросает их на суицидальные миссии.

«Командование еще конченное! (...) У нас командир - это вообще …! Идиотство! Поехали стрелять, а там танк по нам бьет! Чуть ли не прямой наводкой. Мы ему говорим: «Куда мы идем, он же сейчас прибьет нас»... Говорит: «Мне по…, я жить здесь все равно особо не хочу», - возмущался военный РФ.

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