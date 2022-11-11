Царский подарок полка Калиновского 3 Ирина Халип

11.11.2022, 12:48

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Ирина Халип

Героев не выбирают.

Героев не выбирают. Это не выборная должность. Герои не регистрируются в избиркомах, не записывают рекламные ролики, не встречаются с избирателями, не дают пустых обещаний. Просто однажды они берут в руки оружие и тихо, без публичных заявлений, идут защищать страну, на которую напали. Иногда свою. Иногда – чужую, которая тоже становится своей, потому что пропитана кровью побратимов.

Я про полк Калиновского – вы догадались, конечно.

Удивительно, с каким искренним любопытством, с какими неиссякаемыми силами многие из нас ищут в интернете новости на тему «вор у вора шапку украл» и читают, кто по этому поводу что скажет. Каждый день начинают с поиска – ну что там, кто кого снова обвинил. Мне неинтересны ни участники тех скандалов, ни тем более их обсуждение. Я каждый день жду новостей от полка Калиновского. Потому что знаю, как и все мы, где наши герои находятся и что делают. И перед задачами, которые они выполняют, перед снарядами, которые в них летят, перед их смертями и ранениями все остальное – особенно это, агрогламурное, - предстает в своем реальном масштабе. Масштабе статистической погрешности.

На этой неделе погиб еще один боец. По-прежнему в плену «Тромбли» и «Клещ» - скоро пять месяцев, и никаких вестей из того плена не доходит. Никто не знает, где осталось тело Василия «Сябро» Парфенкова. Его вдова Елена Гергель уже водила детей на кладбище. Объясняла им, что папы здесь нет, но общаться с ним теперь можно будет только так – в тихом месте, где можно рассказывать и даже спрашивать, не ожидая ответа. Но обещала детям, что когда-нибудь у их семьи появится свое такое же укромное место на том кладбище, обязательно с папиной фотографией, и тогда можно будет ему – тому, на фотоснимке, - рассказать все-все.

А еще я помню видео из телеграм-канала полка, снятое перед тем самым летним боем, из которого многие не вернулись. Там Вадим Шатров с позывным «Папик», когда кто-то из бойцов просит его что-нибудь сказать в камеру, со смехом говорит: «Все в порядке, мы все умрем!» На следующий день «Папик» погиб. А позывной, кстати, у него был не с потолка взят – трое детей остались у Папика. Двое – у Васи Парфенкова.

Наши герои делают всю работу за нас. Искупают собственной кровью наше молчание и наши компромиссы. И погибают тоже за нас. Так что когда я слышу мычание «зачем с ними встречаются парламентарии Украины и Литвы, они же не могут быть легитимными, их никто не выбирал», - могу ответить тем, с чего начала: героев не выбирают. Герой – это не страдательный залог. В отношении героя не производится действие, он действует сам. И сам решает, оставаться ему с автоматом до конца войны или параллельно начинать вести политические переговоры. И мы можем лишь быть благодарными им за это. Если, конечно, совести хватит.

Кто может сегодня в Украине быть легитимнее того же Вадима Кабанчука, который впервые сел в тюрьму в 1997 году? Это сегодня статью УК «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» называют народной статьей. Тогда же никто и не слышал, а Кабанчук по этой статье уже сидел – пожалуй, первый. А в Украине он воюет с 2014 года. Так кому могут доверять украинские парламентарии? И кому можем доверять мы? Тут, по-моему, и сомнений быть не может.

А если у кого-нибудь все-таки возникнут эти сомнения, вспомните «Папика» и «Сябро», вспомните «Атома» и «Бреста», «Тура» и «Волата», «Ганса» и «Террора». И тех, чьи имена по разным причинам пока еще не названы, как бойца, погибшего 7 ноября. Благодаря их героизму и великодушной по отношению к нам смерти мы можем себе позволить роскошь не испытывать стыда и вины, а лишь гордость за соотечественников, за страну и за народ. Многие из нас еще даже не поняли, какой царский подарок сделал нам полк Калиновского.

Только не умирайте больше, пожалуйста. Не шутите на тему «мы все умрем» - не призывайте эту беззубую уродину. Пусть блуждает где-нибудь в болотах, путается в трех соснах и никогда оттуда не выберется. А мы с вашей помощью выберемся. Герои, конечно, не умирают, но все-таки будьте живы.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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