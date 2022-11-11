Невзоров: Ночью в Херсоне россиян сотнями топили при попытках переправы 4 11.11.2022, 12:54

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александр невзоров

Тотальная паника.

Публицист Александр Невзоров в Telegram прокомментировал бегство российской армии из Херсона:

На видео — краткое, но емкое описание ситуации в Херсоне. Расхождение с реальностью только в одном: речка не сине-зелененькая, а багровая от крови, а у карикатурного путинского «волка» ножки оторваны.

Мне надо как-то завязывать с пророчествами, они сбываются самым лютым образом. Генералы РФ действительно забыли в Херсоне не меньше пяти-семи батальонов, которые до сих пор не знают и не понимают, что происходит, команд не получали, связи с ними практически нет.

Кто пошустрее — пытается бежать самостоятельно, но куда бежать — не знают. Ночью их сотнями топили при попытках переправы. Мост разнесен окончательно. Тотальная паника.

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