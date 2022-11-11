В Минске резко выросла нехватка медсестер и врачей 1 11.11.2022, 12:59

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Дефицитными стали также квалифицированные инженеры и рабочие.

В Минске за октябрь заметно выросла нехватка медсестер и врачей. При этом в столице также продолжает увеличиваться число официально зарегистрированных безработных. На начало ноября нанимателям требовались 25,1 тыс. работников. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Для сравнения: на начало октября в Минске не хватало 24,5 тыс. работников, сентября — 23,6 тыс., а августа — 22,7 тыс.

В столице за октябрь увеличилась нехватка медиков. На начало ноября требовалось 1505 медсестер (месяцем ранее — 1351) и 1411 врач-специалист (1300).

Из специалистов также востребованы инженеры (790 вакансий на начало ноября), фельдшеры (336), воспитатели (297), бухгалтеры (127), учителя (103), экономисты (93), педагоги дополнительного образования (78), инженеры-программисты (76).

В Минске также по-прежнему продолжает расти спрос на рабочих. На начало ноября для них было 14,8 тыс. вакансий (60% от всех предложений нанимателей). Месяцем ранее — 14,6 тыс. предложений от работодателей.

Среди рабочих востребованы повара (755 вакансий), продавцы (577), водители автомобилей (559), слесари механосборочных работ (410), контролеры-кассиры (386), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (374), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (363), слесари-ремонтники (358), маляры (301), токари (292).

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