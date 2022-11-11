Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов на выходных 11.11.2022, 13:12

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На завтра объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики распространили штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности на субботу, 12 ноября.

«12 ноября (суббота) в ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается туман, днем местами по северо-востоку – усиление ветра порывами до 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

В субботу погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северу местами небольшие дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5… +10°С, максимальная днем +8… +14°С.

В воскресенье, 13 ноября, сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы по юго-западу республики слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3… +10°С, максимальная днем +7… +13°С.

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