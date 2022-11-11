«Переодевайтесь в гражданку и сбегайте как хотите!»
- 11.11.2022, 13:21
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Оккупант рассказал о приказе командования по Херсону.
Российский оккупант рассказал о том, что некоторые подразделения армии РФ в Херсонской области получили приказ от командования переодеваться в гражданскую одежду и самостоятельно искать способы бежать с территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, оккупант отмечает, что ситуация в Херсонской области для армии РФ катастрофическая и неуправляемая.
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