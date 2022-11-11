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«Переодевайтесь в гражданку и сбегайте как хотите!»

  • 11.11.2022, 13:21
  • 2,358
«Переодевайтесь в гражданку и сбегайте как хотите!»

Оккупант рассказал о приказе командования по Херсону.

Российский оккупант рассказал о том, что некоторые подразделения армии РФ в Херсонской области получили приказ от командования переодеваться в гражданскую одежду и самостоятельно искать способы бежать с территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, оккупант отмечает, что ситуация в Херсонской области для армии РФ катастрофическая и неуправляемая.

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