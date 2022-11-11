Психологи выяснили, почему песни становятся популярными 11.11.2022, 13:28

Названы два главных «ингредиента» хита.

«Будь проще, и люди к тебе потянутся» — гласит поговорка. Оказывается, тот же принцип применим в рекламе и даже при составлении инструкций: чем удобнее в чтении шрифт или чем больше в тексте поясняющих иллюстраций, тем проще потребителю воспринимать информацию и тем охотнее он купит приглянувшийся товар, пишет Naked science.

Не миновало это правило и музыку. Исследователи из Университета Кертина (Австралия) изучили 271 песню, с 1999 по 2014 год появлявшуюся в британском чарте. Их интересовала беглость обработки текста песни, то есть насколько легко и быстро наш мозг обрабатывает предлагаемую информацию. Это неминуемо влияет на то, как мы эту информацию воспринимаем — «слишком сложно и занудно» или «просто и зажигательно».

Тексты песен обрабатывала компьютерная программа, которая оценивала их удобочитаемость, наличие рифм и общую сложность текста. Популярность исследователи оценивали по тому, какую позицию и как долго песня занимала в еженедельных чартах.

Оказалось, чем проще мозг слушателя воспринимал текст песни, тем большей популярности она добивалась, занимая наивысшие позиции в чартах. А вот с продолжительностью популярности беглость обработки оказалась не связана, то есть «простые» песни быстро становились шлягерами, но так же быстро покидали чарты.

Кроме того, ученые выявили два главных «ингредиента» популярной песни: это как можно более созвучные рифмы («земле» — «корабле») и как можно более удобочитаемый текст. Именно такие песни чаще всего достигали взрывной популярности, хотя, как предполагают исследователи, слишком простые тексты быстро наскучивает слушателю, после чего композиция теряет популярность, уступая место следующему шлягеру.

В будущем исследователи планируют изучить и другие образцы песен, чтобы проверить, распространяется ли правило «чем проще, тем лучше», скажем, на творчество «Битлз», которое остается популярным по сей день.

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