Кто здесь клоун 2 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

11.11.2022, 13:34

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Пропагандисты скоро начнут наперегонки переобуваться в воздухе.

Российские пропагандисты пытаются обмануть аудиторию самым наглым образом, надеясь на ее короткую память.

Вот ярчайший пример. «Кремлевский соловей» Сергей Марков по итогам очередного «маневра» российской армии пишет:

«Херсон требует делать выводы и прекращать ошибки. Поэтому вопрос. А вот те, кто 8 лет хохотали на нашем тв и в СМИ, что Порошенко и Зеленский клоуны и что Украина скоро развалится и что Европа замерзнет без газа и перестанет поддерживать Украину, они все еще на тв? Все еще хохочут и стебутся? Теперь над чем хохочут?»

Кто же эти клоуны, называвшие Зеленского «клоуном»? Ба, знакомое лицо! Вот что писал сам Марков неделей ранее:

Это еще что! Скоро мы рискуем увидеть, как Марков, Симоньян и иже с ними будут взахлеб рассказывать, что были в первых рядах борцов с кровавым путинским режимом...

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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