Кто здесь клоун

Кто здесь клоун2
- Михаил Брошин, «Салідарнасць»
- 11.11.2022, 13:34
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Пропагандисты скоро начнут наперегонки переобуваться в воздухе.
Российские пропагандисты пытаются обмануть аудиторию самым наглым образом, надеясь на ее короткую память.
Вот ярчайший пример. «Кремлевский соловей» Сергей Марков по итогам очередного «маневра» российской армии пишет:
«Херсон требует делать выводы и прекращать ошибки. Поэтому вопрос. А вот те, кто 8 лет хохотали на нашем тв и в СМИ, что Порошенко и Зеленский клоуны и что Украина скоро развалится и что Европа замерзнет без газа и перестанет поддерживать Украину, они все еще на тв? Все еще хохочут и стебутся? Теперь над чем хохочут?»
Кто же эти клоуны, называвшие Зеленского «клоуном»? Ба, знакомое лицо! Вот что писал сам Марков неделей ранее:
Это еще что! Скоро мы рискуем увидеть, как Марков, Симоньян и иже с ними будут взахлеб рассказывать, что были в первых рядах борцов с кровавым путинским режимом...
Михаил Брошин, «Салідарнасць»