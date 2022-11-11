Отступление российской армии под Херсоном превращается в паническое бегство 1 11.11.2022, 13:39

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Что будет под огневым контролем ВСУ после занятия правого берега Днепра.

Военный эксперт Сергей Кузан в эфире «Радио НВ» рассказал, как Вооруженные силы Украины продолжают освобождать правобережье Херсонской области.

«Нельзя говорить, что враг собрался и просто убегает из Херсона. Они пытаются дать бой, спровоцировать нас, чтобы мы увязли в тяжелых боях, и применить к нам ту же тактику, которую применяли мы, когда отступали в Луганске, например. В ходе отступления мы забирали много их жизней, их техники и отходили на заранее подготовленные позиции», — отметил Кузан.

Тем не менее ВСУ не дают себя втянуть в кровопролитные бои, не атакуют в лоб, а, по словам эксперта, продолжают действовать согласно избранной ранее тактике — вытесняют россиян, заставляя их отступать:

«Когда мы имеем инициативу, продолжаем наносить удары и отрезать одну за другой их группировки, лишать их связи, атаковать в неожиданных местах, их отступление превращается иногда даже в бегство».

Освобождение Херсона позволит ВСУ установить огневой контроль над северо-западной частью оккупированного Крыма, но, по мнению Кузана, теперь областной центр станет прифронтовым городом, который будет под постоянными обстрелами:

«Они считают, что это стратегические позиции для обстрелов и для контроля над Крымом и всеми переходами, основными дорогами. И это факт, мы их берем под огневой контроль. И тогда начнется война артиллерии. <...> Потенциально это, как минимум, существенно замедлит поставку всей южной группировки оккупантских сил».

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