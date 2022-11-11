Белорус платит налог за машину, которую продал год назад 1 11.11.2022, 13:40

Необычный случай произошел в Зельве.

В редакцию «АвтоГродно» обратился Виталий, которому ближайшие дни нужно заплатить транспортный налог за VW Vento. Проблема в том, что машина уже давно продана и перепродана раза четыре.

– Я ищу синий VW Vento 1992 года выпуска. Сейчас машина, предположительно, в Зельве. Как она там оказалась? История долгая, машина несколько раз меняла покупателей.

Виталий рассказал, что его VW Vento был не находу. В таком виде он продал машину в ноябре 2021 года.

– Покупатель обещал, что как только восстановит автомобиль, мы поедем на нем в ГАИ и переоформим документы. Но его звонка я не дождался. Когда сам стал его тревожить, то оказалось, что он продал машину. Я позвонил второму покупателю, тот дал телефон третьего. Так шаг за шагом я находил покупателей, но потом след оборвался в Зельве.

– Штрафы за скорость вам приходили за эту машину?

– Приходил только транспортный налог. В прошлом году я уплатил часть налога, а теперь пришло письмо с уплатой основной суммы.

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