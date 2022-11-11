Роман Бессмертный: Путин и Лукашенко — душевнобольные люди 3 11.11.2022, 13:45

1,878

Роман Бессмертный

Только успехи ВСУ сдержали белорусскую армию от входа в Украину.

Путин и Лукашенко вынашивают планы наступления не только на Украину, но и Польшу и страны Балтии. 10 октября Беларусь готова была стать полноценным участником боевых действий на территории Украины.

Об этом в интервью журналу «Країна» рассказывает украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

«Лукашенко - сателлит, и его войсками руководят из Генштаба РФ. В каком направлении используют белорусские силы? Единственный вариант – это северное наступление на Украину. Рано или поздно это реализуют. К нему прибегали еще 24 февраля. Диверсионно-разведывательные группы, вошедшие на территорию Украины, были в основном сформированы из белорусских граждан», - сказал он.

В результате встречи Путина и Лукашенко 10 октября создали боевую группировку, имеющую одинаковую направленность на территорию Украины, Польшу и балтийские государства, отмечает дипломат.

«В течение последних недель Россия наращивает информационный пресс, что она воюет против Североатлантического альянса. Если она делает это с ним на украинской территории – почему не может воевать на польской или балтийской? Параллельно всячески крутят тему, что у НАТО слабый военный потенциал».

Путин и Лукашенко – душевнобольные люди, утверждает Бесссмертный. «Они не просто идут на развертывание боевых действий континентального масштаба. Их дальнейшее существование возможно только при разрастании этой войны в широкий региональный конфликт», – отмечает он.

10 октября РФ и Беларусь готовились нанести совместный удар по Украине. Только эффективное действие украинских сил ПВО остановило их, считает дипломат.

«Успехи нашей противовоздушной и противоракетной обороны и низкая эффективность использования ракет и БПЛА – поражение целей составляло 13-18 процентов – разрушили план наступления. Подтверждением этого является сформированная сейчас маневренная группировка и информационно-психологическая атака, которую вели с 8 по 11 октября. Итак, Беларусь уже готова была вступить в войну, но наши Вооруженные силы остановили ее», – заключает он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».