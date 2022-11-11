ВСУ ликвидировали полицейского-«вагнеровца», осужденного за убийство под алкоголем 5 11.11.2022, 14:00

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Оккупанта отправили «грузом 200» в Воронеж.

В Украине ликвидировали бывшего заместителя начальника Брасовского отдела полиции Дениса Терехова, осужденного за убийство 17-летнего юноши, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», оккупант получил 13,5 лет колонии, но в тюрьме вдруг понял, что хочет воевать.

«Заместитель начальника Брасовского отдела полиции, бывший майор Денис Терехов под действием боярышника убил 17-летнего парня, получил 13,5 лет, записался в ЧВК «Вагнер» и по традиции успешно демобилизован. Слава Нации. Смерть врагам», - написал он.

По данным российских СМИ, Терехова охотно приняли «добровольцем», ведь он имел боевой опыт. Родственники отправились в Воронеж для опознания тела.

В 2019 году Терехов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил 17-летнего юношу. Пострадавший впал в кому и умер через несколько дней, не придя в сознание. Терехова приговорили к 13,5 года колонии строгого режима и лишили звания «майор полиции».

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