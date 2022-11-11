СМИ: Путину через посредника предложили мир с Украиной 42 11.11.2022, 14:06

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Договор якобы содержит восемь пунктов.

Российский диктатор Владимир Путин якобы получил «предложение мира» с Украиной. Оно исходит от страны-посредника, которая не называется. При этом президенту РФ «были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения». Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, чтобы попытаться выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения с учётом интересов российского руководства.

Также канал опубликовал условия «мирного соглашения»:

«Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе;

Крым выносится за скобки на семь лет;

Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет;

Крым - демилитаризованная зона полностью (только стрелковое оружие) ;

Черноморский флот ВМФ России покидает Крым;

Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной - демилитаризованная зона 100 км (от российских тяжёлых вооружений);

Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран;

Приднестровье переходит под контроль Молдовы».

«Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение. Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц», - добавили на канале.

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