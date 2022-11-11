Пенсионер из Витебского района искал в лесу грибы, а нашел кошелек 7 11.11.2022, 14:12

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В нем лежали иностранные деньги и банковские карточки.

88-летний житель Витебского района искал в лесу грибы, а нашел кошелек. Но на этом история не закончилась.

В кошельке лежало несколько тысяч российских рублей и банковские карточки. Александр Ефимович Пименов решил отдать кошелек хозяину. Историю рассказало издание «Витьбичи».

«Недели две назад примерно это было. Я шел по лесу, вдруг вижу, что-то лежит. Подумал сначала, что пачка из-под папирос. Пошел дальше, но решил вернуться и рассмотреть находку. Оказалось, кошелек очень мокрый», — рассказывает Александр Ефимович.

«Не мог рассмотреть, что там именно внутри. А если бы пытался достать, бумаги порвались бы точно, очень плотно был набит… Дома просушивал долго и только на следующий день решил рассмотреть, что за бумаги! Оказалось, российские деньги! Несколько тысяч рублей. Увидел и банковские карточки. А еще бумажку, на которой написан номер телефона, имя и фамилия владельца, а также контактные данные его жены, — рассказывает пенсионер.

Александр Ефимович не задумываясь решил найти владельца. Так воспитан!

— Чужого, не заработанного, не надо. Да и не беден я, пенсию получаю вовремя. А еще подумал, что, наверное, человек, который потерял, очень переживает. Поехал к дочери в Витебск, чтобы обсудить, как передать можно. Наши родственники живут в Москве, может, зять в гости к ним собирается в ближайшее время? Мы решили срочно позвонить человеку, чьи данные были в кошельке.

Россиянин на том конце провода был приятно удивлен, в том числе и потому, что мы озвучили сумму наличных — именно такую, которая и была в кошельке.

«Договорились, что передадим кошелек через пару дней, как только зять отправится в Москву», — рассказал житель глубинки.

Жена россиянина Елена рассказала, что муж был по делам в Беларуси. Недалеко от белорусско-российской границы ехал на автомобиле, решил в лесу сделать фото грибов.

— Когда доставал телефон, выпал кошелек. Хорошо, что была заначка, этих денег хватило, чтобы купить топливо и доехать до Москвы, — вспоминает жена.

В семье москвичей трое детей: мальчикам 8 и 6 лет и 3 года девочке. В этом году побывали в Беларуси несколько раз. В Минске живет крестный младшей дочери. Летом путешествовали по стране на авто.

— То, что нам вернули кошелек, безусловно, очень благородно. Мы бы и сами так сделали! Белорусы покорили нас своей добротой, гостеприимством и трудолюбием. А поступок Александра Ефимовича еще раз подтвердил, что в Беларуси живут прекрасные добрые люди, — завершила разговор женщина.

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