Ученые нашли на дне океана угря-пеликана и рыбу-паука 11.11.2022, 14:16

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А также рыбу со светящимися глазами.

Исследователи завершили 35-дневную экспедицию вокруг Кокосовых островов, архипелага к юго-западу от индонезийского острова Суматра. Территорию вокруг этих островов никогда не картрировали в высоком разрешении. По данным Исследовательского института Музея Виктории, в ходе исследования нашли морских обитателей, которые раньше не были известны науке, пишет «Хайтек».

«Рыбы — это настоящие модники морских глубин, — отмечает главный научный сотрудник экспедиции Тим О’Хара из Исследовательского института Музея Виктории. — Они бывают всех форм и размеров, со световыми органами, приманками, лучами, превращенными в треножники или камуфляжные части, огромными глазами или без глаз. Каждый вид великолепно адаптирован к экстремальным глубоководным условиям».

Исследователи собрали кадры и обнаружили слепых угрей на глубине 5 км. На этой глубине ученые также обнаружили множество причудливых рыб — включая рыбу-паука (Bathypterois guentheri) со странными удлиненными плавниками, которые помогают удержаться над дном океана и ловить мелких ракообразных, когда они проплывают мимо.

Ученые также нашли угрей-пеликанов (Eurypharynx pelecanoides), у которых огромные шарнирные челюсти, позволяющие им заглатывать добычу крупнее себя, и зубастых гадюк Слоуна (Chauliodus sloani), у которых пасть усеяна острыми игольчатыми зубами, а по бокам расположены светящиеся органы для привлечения добычи. В охраняемой морской зоне также обитают высокоплавниковые рыбы-ящерицы (Bathysaurus mollis), глубоководные донные обитатели, чьи репродуктивные органы сочетают в себе яичники и семенники — оба активны одновременно.

«Разнообразие фауны беспозвоночных также впечатляет, — отмечают исследователи. — Мы собрали все семейства черных кораллов, а также сотни видов ракообразных и иглокожих. Многие из этих видов будут новыми для науки».

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