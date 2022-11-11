«Это просто карательная психиатрия». 1 11.11.2022, 14:37

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В каких условиях содержат политзаключенного Юрия Ковалева.

Суд Волковысского района 28 июня осудил политзаключенного Юрия Ковалева, который должен был выйти на свободу через три дня, за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительной колонии» (ст. 411 Уголовного кодекса). Инициатором возбуждения дела выступила администрация волковысской колонии № 11, где политзаключенный отбывал срок за оскорбление Лукашенко. Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре. С августа политзаключенный находится в психиатрической больнице. Знакомый Ковалева рассказал «Радые Свабода», в каких условиях содержится сейчас политзаключенный.

В середине июня 2022 года стало известно, что администрация волковысской колонии инициировала против жителя Чечерска Юрия Ковалева возбуждение уголовного дела за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительной колонии» (ч. 1 ст. 411 Уголовного кодекса). Согласно этой статье, политзаключенному грозило до еще одного года в заключении. Но, как сообщили сыну Юрия в суде, ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Такое решение суд мог принять по результатам медицинской экспертизы о невменяемости Юрия. Известно, что в начале апреля 2022 года Ковалева временно перевели в СИЗО-1 в Минске, откуда возили на освидетельствование в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в Новинках. Но точные результаты экспертизы неизвестны.

В августе Юрия поместили в Республиканский научно-практический центр психического здоровья по меньшей мере на шесть месяцев.

«Ему там крайне тяжело. Он говорит, что намного легче было на зоне, и даже в ШИЗО или в карцере. Там в больнице объявили коронавирус. Три недели Юрий не мог звонить. Свидания сократили с 20 до 5 минут, и те через стекло. Ко всему еще ему колют страшные, как по мне, лекарства. Я почитал — за голову схватился. Боюсь за его состояние после тех лекарств.

На полгода его заперли в психиатрическую больницу. После шести месяцев консилиум будет решать, выздоровел Юрий или нет. Если сильно повезет, то он попадет еще на три месяца на «вольную» больницу, психиатрическую. Если нет — консилиум может продлить ему срок принудительного лечения. При самом «благоприятном» раскладе, если он попадет еще на три месяца в «вольную» больницу, ему будет затем еще наблюдение на год. То есть — автоматом заберут водительские права, не разрешат заниматься какой-либо деятельностью, и он должен будет ходить к психиатру. Срок принудительного лечения могут продлить на столько, на сколько они захотят. Это просто карательная психиатрия», — рассказал знакомый политзаключенного «Радые Свабода».

ШИЗО, ПКТ и суд по новому делу за три дня до освобождения

Юрий Ковалев — житель Чечерска, который в период президентских выборов в 2020 году участвовал в агитации за кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. За несколько дней до выборов он был задержан милицией и осужден на 15 суток ареста. Впоследствии Ковалева еще несколько раз отправляли за решетку по административным делам за «несанкционированные пикетирования»: то за вывешенный на доме флаг, то за ношение «неправильной» майки.

Юрий был задержан 23 июля 2021 года за то, что, проходя медицинскую водительскую комиссию в больнице Чечерска, назвал Лукашенко «дебилом» на приеме у психиаторки, которая оскорбляла Тихановскую. В итоге докторка пожаловалась на Ковалева в милицию — и против него возбудили уголовное дело за оскорбление Лукашенко (ст. 368 Уголовного кодекса).

22 июля 2021 года суд Буда-Кошелевского района в закрытом режиме назначил Ковалеву год колонии по ст. 368 Уголовного кодекса. Юрий своей вины не признал. Срок политзаключенный отбывал в волковысской ИК № 11. Известно, что администрация колонии неоднократно помещала политзаключенного в ШИЗО, а затем его забросили в помещение камерного типа (ПКТ). На свободу Ковалев должен был выйти 1 июля, а 28 июня над ним прошел суд по ч. 1 ст. 411 Уголовного кодекса.

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РНПЦ психического здоровья, 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 152

Юрий Васильевич Ковалев

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