Госдеп: Лавров столкнется с презрением на саммите G20 5 11.11.2022, 14:38

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архивное фото: ТАСС

Глава российского МИД будет находиться в изоляции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Бали во время саммита G20.

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс, госсекретарь до сих пор считает необходимой «изоляцию» Лаврова на саммите.

«Мы считаем, что с Российской Федерацией нельзя вести дела, как будто ничего не случилось. Так считаем не только мы. Думаю, все видели на Бали, во время июльской министерской встречи G20, что Россия оказалась в изоляции. Мы слышали об этом от ряда министров, представляющих большинство стран G20. Очевидно, слышал об этом и министр иностранных дел Лавров. Тот факт, что он не соизволил вернуться во второй половине дня, услышав осуждение со стороны ряда своих коллег, я думаю, говорит о презрении и критике, которую он очень четко услышал и усвоил», — отметил Прайс.

По его словам, на предстоящем саммите Лавров «услышит нечто очень похожее».

Ранее стало известно. что российский диктатор Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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