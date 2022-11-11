Евросоюз введет дополнительные санкции против режима Лукашенко

Евросоюз введет дополнительные санкции против режима Лукашенко2
- 11.11.2022, 14:42
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Возможно, их приведут в соответствие с российскими.
Евросоюз продолжает работать над дополнительными санкциями против Беларуси. Об этом пишет в Twitter корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк, который ссылается на слова высокопоставленного чиновника ЕС. Ожидается, что санкции против официального Минска могут привести в соответствие с санкциями, введенными ранее против России.
«Однако никакого конкретного решения на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник не будет», — отмечает Йозвяк.
Другие источники сообщают, что новые санкции против России Евросоюз может утвердить до конца 2022 года. Видимо, тогда же новые санкции получит и РБ, которую могут наказать «за внутреннюю ситуацию и поддержку России».