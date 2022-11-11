ВСУ захватили у убегающих из-под Херсона россиян очень редкий трофей 1 11.11.2022, 14:45

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Оккупанты бросили в поле технику, которой в их армии считанные единицы.

Херсон продолжает удивлять трофеями. Оккупанты бегут, бросая все. Редкая модификация боевой машины пехоты российских оккупантов перешла на сторону добра и будет служить ВСУ.

Штучный продукт российской военной промышленности БМП-1АМ «Басурманин» была брошена в украинском поле на Херсонщине, где украинские защитники продолжают идти в контрнаступление.

Военный эксперт Александр Коваленко публикует фото в Тelegram.

Это модернизация БМП-1 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л.с. Она имеет цифровой комплекс Р-168-25У-2 и дистанционно управляемый боевой модуль от бронетранспортера БТР-82А.

В снаряженном состоянии машина весит более 14 тонн. С начала вторжения путинских войск в Украину известно о 14 уничтоженных таких ББМ и 4 трофейных.

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