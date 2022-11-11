Польша празднует День независимости 4 11.11.2022, 14:55

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По всей стране проходят торжественные мероприятия.

11 ноября, в один из главных государственных праздников - День независимости, во всей Польше проходят торжественные мероприятия. Центральное празднование организовано в Варшаве с участием президента и представителей высших органов власти. Утром президент с руководством Сейма и Сената возложили цветы к памятникам отцам независимости, расположенным на Королевском пути: Винцентию Витосу, Роману Дмовскому, Игнацию Падеревскому, Игнацию Дашиньскому, Войцеху Корфанты, а также к памятнику Юзефу Пилсудскому, сообщает «Польское радио», Польша-празднует-День-независимости).

В 9:00 во дворце Бельведер Анджей Дуда вручил государственные награды, после чего польская президентская чета вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и его супругой, прибывшими на торжества в Польшу, участвовали в богослужении за Отчизну, которое возглавил митрополит Варшавский, кардинал Казимеж Ныч.

Выставки, пикники, концерты, спектакли под открытым небом или шоу реконструкторов – по всей стране пройдут сотни мероприятий, посвященных 104-й годовщине восстановления независимости Польши. Крупнейшим проектом, привлекающим соотечественников к совместному празднованию на протяжении многих лет, является кампания «Niepodległa do Hymnu» («Независимая - встань к исполнению гимна»).

Вечером в Музее Варшавского восстания традиционно состоится Концерт Независимости. 14-й выпуск этого музыкально-театрального проекта проводится под лозунгом «Contra Targovicam» и будет посвящен, в частности, польско-российской войне в защиту Конституции 3 мая.

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