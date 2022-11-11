«Вот это «страна для жизни» при Лукашенко» 4 11.11.2022, 14:56

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Белорус рассказал о «чехарде» с уплатой нового налога.

Белорусам до 15 ноября нужно внести налог за первую квартиру, который ввели с этого года. Читатель сайта Charter97.org рассказал о неразберихе, связанной с налоговым нововведением:

— Сегодня побывал в своей районной налоговой в Минске для уточнения информации налога на первую квартиру.

Накануне я звонил и уточнял, насчитана ли какая сумма? Подтвердили. Но называть ее отказались. Сегодня назвали сумму 24 рубля. Восстановили доступ к личному кабинету, где теперь смогу это отслеживать.

Какие суммы уплачивать и когда? Оплатить нужно 12 рублей, до 15-го ноября, можно как аванс. Остальные 12 — в 23-м году. И придет оповещение. А в 24-ом году будем платить за 23 год.

Многие белорусы, как пишет наш читатель, даже не знают об этом налоге:

— Также я спросил у своих соседей по подъезду и квартирам рядом, получали ли «уведомлялки», слышали ли о налоге на первую квартиру — те развели руками. Ничего не получали, про налог впервые слышат.

На работе отец коллеги получил уведомление об уплате налога в размере 50 рублей. Друг также получил. Четыре члена семьи и «трешка» у него.

Мда уж. Еще та страна для жизни при Лукашенко. «Ябатьки» сами не знают что и как. Да и противоречат себе во всем.

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