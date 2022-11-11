Песков попытался снять с Путина вину за херсонский провал 5 11.11.2022, 15:02

6,152

«Это все Суровикин и Шойгу».

По всей вероятности, диктатор РФ Владимир Путин уже назначил «стрелочников», на которых он и «повесит» всю ответственность за провал российских оккупационных войск в Херсоне (с их срочной эвакуацией левый берег Днепра). По крайней мене, так можно трактовать свежее заявление путинского спикера Дмитрия Пескова.

«Это идея Суровикина и решение Шойгу», — заявил он.

Соответственно, Путин, видимо, решил возложить ответственность за херсонский провал на министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационным корпусом в Украине генерала Сергея Суровикина.

Далее, Песков категорически отказался комментировать негативные оценки со стороны аналитиков по поводу решения оккупантов убегать из Херсона. Кремлевский глашатай прямым текстом заявил российским пропагандистам ‒ мол, экспертов много, а мнения у них разные.

«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь, опять же, за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны [...] Мне нечего сказать по этой теме», ‒ подытожил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».