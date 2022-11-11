Оккупанты дали подсказку ВСУ, как заставить их покинуть левый берег Днепра 11.11.2022, 15:15

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Враг останется без снабжения.

В Сети появилось видео от российского пропагандиста, на котором он дает подсказку, как дальше действовать ВСУ, чтобы полностью изгнать с Херсонщины российские войска. Для этого достаточно ударить из Васильевки в сторону Бердянска. Тогда враг останется без снабжения.

Журналисты Telegram-канале «Supernova+» выложили кадры одного из пропагандистов, который ехал в сторону Крыма.

На видео он показывает трассу, где очень много фур едет в сторону материковой Украины на оккупированные территории. Оккупант открыто заявляет, что эта трасса очень важна, так как соединяет Крым с оккупированным Югом Украины «сухопутным коридором».

Через этот коридор ежедневно идет подвоз помощи оккупационным войскам. Также он заявляет, что сейчас ВСУ могут нанести удар из Васильевки в сторону Бердянска, чтобы полностью отрезать российские войска, находящиеся на левом берегу Днепра.

В таком случае они окажутся в полуокружении и им придется срочно покинуть территорию Украины, чтобы не быть уничтоженными.

Также не стоит забывать, что как только ВСУ полностью войдут в Херсон, они смогут без проблем обстреливать все логистические пути из Крыма на материковую часть Украины.

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