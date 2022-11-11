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Белорусская патриотка Любовь Резанович отмечает 58-й день рождения за решеткой

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  • 11.11.2022, 15:29
Белорусская патриотка Любовь Резанович отмечает 58-й день рождения за решеткой

Вы можете поддержать политзаключенную письмами солидарности.

ПЦ «Вясна» напоминает про политзаключенную Любовь Резанович, которую с начала судебного процесса содержали в «камере-стакане» и обвинили по «делу Автуховича» по четырем статьям Уголовного кодекса.

Суд назначил ей 15 лет колонии в условиях общего режима и 19 200 рублей штрафа.

За решеткой Любовь находится вместе с мужем Сергеем и младшим сыном Павлом. Их старший сын Артем с детства имеет инвалидность — он недееспособен.

Сегодня женщина отмечает 58-летие за решеткой.

Поздравьте ее посылками с различными приятными мелочами, а также телеграммами и письмами солидарности.

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