«В деревне — ведьма»: белоруска уехала из Минска в глухое село и не жалеет 11.11.2022, 15:35

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Репетитор рассказала о своей новой жизни в провинции.

В Воложинском районе живет репетитор Ева Гилевич, которая уехала жить из Минска в глухую деревню, где ее считают ведьмой, купила себе 2 лошадей и пони (3 лошади!) и наслаждается такой жизнью. Natatnik поговорил с Евой об изменениях в ее жизни.

— Откуда у тебя появилась мысль уехать из города в деревню?

— Раньше жила в Минске, а сама я из Борисова. В столице училась, снимала жилье и работала. В определенный момент у меня возник жилищный вопрос. В Минске я себе не могу позволить жилье, да и в принципе городская квартира — это слишком большая сумма. Кроме случая, когда она досталась от родственников. Чтобы с нуля приобрести квартиру в столице, нужно брать кредиты, устроиться дальнобоем или продать почку [смеется]. Мне очень хотелось свое жилье. При этом я не хотела жить в квартире, так как мне там мало пространства. Я просто теряюсь и очень скучаю в городских муравейниках. Может, если бы мне досталось жилье в Минске бесплатно, то я бы там и жила, а после просто докупила бы дачу.

— Долго выбирала дом в деревне?

— На осмотр будущего дома я ездила с друзьями, так как тогда совсем не разбиралась в том, как выбирать дом. Я просто смотрела на птиц и природу. Тогда я не понимала, насколько дом должен зимой держать тепло, например. Я сразу решила не искать дом в Минском районе, также не смотрела в Борисовском направлении, поскольку там находятся родительский дом и квартира. В конце концов начала искать будущий дом ближе к Вильнюсу и Гродно.

— Много ли было работы в доме после переезда?

— Да! И очень хорошо, что я сначала этого не понимала. Знакомые крутили у виска пальцем и говорили, что я не знаю, на что подписываюсь. А я им в ответ говорила, что они дураки и не понимают, что все проблемы на раз-два решаются. Наверное, у каждого в жизни были моменты, когда мозги не работают, а есть только эмоции. Если ко всему подходить слишком рационально, то можно никогда не сделать то, что хочешь.

— Почему ты решила купить лошадей?

— Когда человек переезжает за город, у него открываются какие-то чакры. Вот ты можешь пойти и купить картошку в магазине, но начинаешь сам ее выращивать, ведь смысл в процессе. Кто-то заводит пчел, кто-то выращивает поляны из лаванды.

Я большую часть своей жизни сосуществую с лошадьми — занималась с инструкторами, у моих друзей были лошади. Тут тоже самое, как и с домом, — в какое-то время тебе начинает хотеться иметь свои стены. И с лошадьми так же — ты хочешь иметь существо, которое будет с тобой постоянно, а не в определенные часы и по выходным. А где одна лошадь, там и три.

С лошадьми, конечно же, больше хлопот, чем с домом. Дом можно запереть и уехать. Дом не просит есть, почесать или побаловать его. Лошади — как малые дети, которые никогда не вырастут, но вы еще и не можете отдать их бабушкам и дедушкам.

— Не жалеешь, что теперь ты не можешь куда-то надолго уехать из дома?

— Иногда не хватает такой свободы, как раньше, что можешь в любое время бросить рюкзак за спину и куда-то поехать. Но, мне кажется, у любого взрослого человека в моем возрасте есть причины, когда ты не можешь просто взять и уехать куда-то. Кто по состоянию здоровья не ездит, кто из-за деток, кто из-за работы, а у кого-то — лошади.

Первую лошадь я целенаправленно искала и купила через год после переезда. В первый день, как я приобрела лошадь, у меня от стресса поднялась температура. У лошади также был стресс из-за нового места. Потом я купила пони через два года после переезда, чтобы коню была хоть какая компания. Есть такая инициатива по спасению лошадей в Беларуси КПЛ («Команда помощи лошадям»), она и помогла мне выкупить этого пони. КПЛ помогает спасать, например, лошадей старых или травмированных спортивных жеребцов. Ведь, к сожалению, для таких животных не существует понятия пенсии, поэтому в зрелом возрасте их ничего хорошего часто не ждет — их просто списывают на мясокомбинат.

Мой пони раньше жил у не очень хорошего хозяина, который за ним не ухаживал должным образом. И однажды пони убежал от него, есть даже видео, как лошадь бежит по трассе, а ее догоняют сотрудники МЧС. Эта история стала популярной в интернете, и я решила, что нужно спасать лошадь, так как рано или поздно это может закончиться плохо.

Мы из КПЛ нашли хозяина пони и предложили его выкупить. Хозяин же сначала не соглашался на сделку, так как имел бизнес-идею — хотел использовать лошадь для проката в городе. Но в конце концов с хозяином мы договорились по цене, и я приехала смотреть пони. Сначала, честно говоря, конь мне не понравился, так как был какой-то диковатый. Но я все же выкупила его и решила так: если не подружится с моим конем, то тогда буду искать ему новые добрые руки.

Первые дни, как привезли пони ко мне, он помотал всем нервы. Пони хоть и мал, но, как говорят, «ходил на голове». Позже, когда конь понял, что его хорошо кормят, расчесывают и любят, то успокоился. Лошади подружились без всяких драк. В 2020 году, когда была эпидемия коронавируса, я купила кобылу. У меня тогда был большой стресс. Мне казалось, что мы все умрем и что жизнь кончается. В том году я начала работать удаленно, мало виделась со знакомыми и друзьями. Но у меня была мечта завести кобылу. Я решила — умирать, так хоть исполнив мечту. Поэтому начала снова просматривать объявления и нашла кобылу у спортсменки, которая продавала животное в связи с переездом в другую страну. Я приехала смотреть кобылку, состояние у нее было хорошее. Было заметно, что за животным хорошо ухаживали.

— Насколько дорого содержать лошадей?

— Все зависит от хозяина. Есть, так сказать, вариант эконом и люкс. У меня, к примеру, своя конюшня и свой дом, поэтому для меня это относительно небольшие деньги. Основные затраты: подстилка из опилок, сена, овес, зимние и летние попоны, маски. А еще — кузнецы, которые ухаживают за копытами. В сумме это максимум тысяча долларов в год. Другое дело, если коня содержат на конюшне или постое. Такое арендное жилье для лошади стоит от 300 долларов в месяц.

— Как к тебе относятся люди в деревне?

— Некоторые люди считают меня ведьмой из-за того, что я из города уехала в деревню, еще и лошадей завела. У людей здесь совсем другое отношение к жизни. Но в основном отношение адекватное, я же помогаю в некоторых делах в деревне.

Например, я занималась тем, чтобы здесь у нас установили мусорку и приезжала автолавка. Я тоже бесплатно подвожу людей в город и делюсь лошадиным навозом. Деньги никогда не беру, а если кто-то хочет отблагодарить, то приносит летом овощи и фрукты. Поэтому я хорошая ведьма.

— Обычно если в деревне есть лошадь, то люди просят пахать огород. Просили ли у тебя лошадей для этого?

— Да, просили несколько раз. Но я сразу категорически отказала, поэтому больше не спрашивали об этом. У меня лошади пахать не умеют, поэтому я говорю соседям «если вы хотите, чтобы лошадь вас убила, то берите». Ведь лошади должны уметь пахать, а мои — верховые. Это то же самое, как взять кабриолет и возить на нем грузы. Я не знаю, поняли ли это деревенские, но больше лошадей не просили у меня. Многие спрашивали, можно ли покататься на лошадях. Но я не позволяю на них кататься, разве что могу покатать малышей на пони. Для проката лошадь тоже должна быть обучена, и заниматься этим животное должно постоянно. А мои лошади — балованные, могут и сбросить человека. Но сама на лошадях я езжу. Кроме пони, для него я великовата.

— А как ты выбираешь, на каком коне ездить?

— Я стараюсь чередовать, чтобы обе лошади ходили на прогулку. Если позволяет погода, то два-три раза в неделю катаюсь. Могу съездить к друзьям в соседнюю деревню, но не надолго. У меня не такие лошади, что их можно привязать к забору, чтобы они ждали. Мои лошади скорее оторвут забор и побегут к дому [смеется]. Поэтому к друзьям я обычно езжу на велосипеде или машине, а с лошадьми на прогулку ходим по полям или в пущу.

— Ходите или все же быстро ездите?

— По-разному бывает. Это же как с мотоциклами: некоторые боятся или не умеют быстро ездить, а другие — гоняют. Я давно уже езжу, меня не пугает скорость. Я хочу объяснить еще, что я уже очень давно занималась с лошадями и целенаправленно шла к тому, чтобы заполучить своих собственных животных.

— Ты уже 6 лет живешь здесь в деревне. Ты сразу начала жить в этом доме?

— Я начала здесь жить почти сразу, как купила дом. Это был май и было относительно тепло. Колодца у меня не было, поэтому ходила иногда мыться на речку или к соседке. Самые важные работы по ремонту я успела сделать до зимы. Дом на самом деле был в хорошем состоянии, поэтому можно было заезжать жить сразу. Целые хорошие окна, одна рабочая печка, с крыши не капало. Можно было поставить раскладушку и жить.

— А через какое время ты поняла, что сделала весь ремонт и теперь дом тебя вполне устраивает?

— Надо было плиточку положить, стены ободрать и покрасить, почистить окна и стеклышки на веранде. Последнее, кстати, — адское дело. Но я все очистила во время летнего отдыха. В первые полгода было сделано главное — проведена проводка, отремонтирована вторая печка, сделали воду, канализацию и душ. Колодец обустроили. Позже уже не было какого-то дедлайна. Просто в спокойном режиме доводилось все до ума.

— Было ли сложно найти общий язык с сельчанами? Было ли скучно в деревне после Минска?

— С людьми знакомилась постепенно, когда были какие-то нужды. Не скажу, что со всеми я близко дружу. Но мы все соседи, вместе решаем какие-то бытовые дела. Недалеко здесь живут и мои друзья в соседней деревне.

А вот скучно мне никогда не было. Я минимум 4 раза в неделю езжу на работу, где у меня около 100 учеников. Там мне вдоволь хватает коммуникации. Ко мне часто приезжают и друзья. Иногда приезжают туристы, поскольку мой дом зарегистрирован как агроусадьба. И со всеми же надо поговорить. Поэтому у меня в доме есть мансарда, чтобы было куда сбежать от коммуникации [смеется].

Здесь в деревне гораздо больше личного пространства, чем в городе. Я хоть и жила в городе раньше, но сейчас не представляю, как туда вернуться. В городе минимум своего. Ты постоянно натыкаешься на стенку, на соседа, на других людей… И ничего твоего. А здесь, в деревне, все твое: пуща, зубры, яблоки, сад, подворье. Это другое качество жизни. Однако в деревне жить сложнее, чем в городе. Я всегда говорю людям: «Хорошо подумайте сначала, не делайте, как я». В деревне много ответственности. Если нет света, нужно беспокоить местных, чтобы они включили его снова. Здесь ты не ожидаешь, как в городе, что кто-то за тебя что-то сделает.

— Но есть ли лично для тебя минусы такого переезда?

— Сильно не хватает ванны. То есть у меня есть душ, но хочется ванну. Но я думаю когда-то сделать баню и там поставить себе небольшую ванну.

— Кроме лошадей у тебя есть два кота, три собаки…

— Я надеюсь, это временно. Я не смогла пройти мимо выброшенных в лесу щенков. Сейчас я ищу им новый дом. Сделаю бесплатную доставку по Беларуси уникальных пущанских щенков, вскормленных на козьем молоке. Также ко мне прибилась нежная кошка. Я свозила ее к ветеринару, привела в порядок и теперь тоже ищу ей дом, ведь я уже и так имею 2 котов.

Так получается, что животные сами меня находят. У меня нет мании помочь всем. Но когда ко мне кто-то прибивается, я считаю своим долгом им помочь. Мои друзья шутливо спрашивают, когда же я зубра уже заведу… А я говорю, что уже и так имею зубров, просто они на самовыпасе. Здесь рядом стадо ходит.

— Как часто можно здесь увидеть зубра?

— У зубров есть фишка — они здесь ходят только в холодный период года. Где-то с осени по раннюю весну. Я могу смотреть на них через окно и пить кофе. Местные сказали, что раньше здесь зубры не ходили. Так стало после моего приезда. Поэтому все и думают, что я ведьма.

— А делитесь ли вы, односельчане, между собой чем-то?

— Ну вот недавно мне принесли кабачок. У нас вообще здесь естественный обмен и взаимопомощь. Зимой, например, помогаем друг другу чистить дорогу, ведь пока дождешься тот трактор колхозный. Поэтому просишь соседа, у которого есть трактор, он приезжает и чистит дороги. Было как-то и такое, что ко мне приходили совершенно незнакомые люди из соседней деревни и просили, чтобы я помогла им копать картошку. Ну вот тогда я не помогла, ведь все таки должны быть какие-то берега. Но посильную помощь, конечно же, оказываю. Остальные отвечают тем же самым.

— По твоему рассказу звучит, что ты здесь живешь невероятную жизнь.

— Но это жизнь не для всех. Если вы городской человек, вам нужны батареи, кафе на первом этаже и работа через дорогу, то не делайте так, как я. Вы только разочаруетесь. Но если у вас действительно есть мечта и вы готовы взять за нее ответственность, то обязательно попробуйте. Иначе — будете жалеть.

— А у тебя есть друзья, которые захотели повторить твой опыт?

— Да, много людей. Некоторые не на постоянку, но, по крайней мере, на теплый период уехали в деревню. Моя история стала толчком для некоторых, кто раздумывал. А посмотрев на меня — девушку, которой на момент переезда было 26 лет — вдохновились. Я рада, когда моя история кого-то вдохновляет. Мой девиз: лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.

— И у тебя ни разу не было сожаления за эти 6 лет?

— У меня были разные периоды. Иногда было тяжело физически и морально, но никогда не было сожаления. Чего и вам желаю.

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