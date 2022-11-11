«Вкусно и точка» идет вслед за русским военным кораблем» 1 11.11.2022, 15:40

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Как белорусы отреагировали на закрытие «МакДональдса».

Сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс» в Беларуси теперь будет работать под российской маркой «Вкусно и точка». Об этом сообщила пресс-служба компании в Беларуси.

Мы попросили читателей Telegram-канала «Хартия-97%» рассказать, будут ли они посещать рестораны с российским фаст-фудом:

«Русский мир» идет следом за русским военным кораблем. Вместе со своим общепитом. Ходить не буду».

«Я люблю «МакДональдс», потому что он ассоциируется с моим детством. Помню, когда был маленький, мы с мамой и бабушкой, когда были в Минске, сразу пошли в «МакДональдс». Сейчас они не просто уничтожают «МакДональдс» как бренд, но и часть нашей культуры».

«Не ем еду в «МакДональдсе», так как не люблю фастфуд, но в роzzийский никогда в жизни даже не зайду мороженого съесть».

«Пусть откроют не вместо, а рядом. Посмотрим на настоящий уровень поддержки России в Беларуси».

«Не собираюсь даже заходить в эту русскую помойку «Вкусно и точка».

«Когда надо было что-то перехватить, то забегала в Мак. Жаль… В заведение «Вкусно и точка» ни ногой, просто даже из принципа, чтобы не поддерживать всю эту…».

«Не буду посещать «Вкусно и точка». Теперь только KFC и Burger King, но, боюсь, что их могут скоро тоже закрыть».

«Нет, мы c семьей не будем пользоваться услугами сети «Вкусно и точка» принципиально».

«Однозначно перестану посещать Макдональдс, когда его переименую в российскую помойку», — пишут читатели сайта нашего Telegram-канала.

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