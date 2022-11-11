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В «котле» под Херсоном застряли тысячи оккупантов

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  • 11.11.2022, 15:41
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В «котле» под Херсоном застряли тысячи оккупантов

Разгром армии РФ будет еще более масштабным, чем в Харьковской области.

Командование ВС РФ, нагнав на правобережье Херсонщины огромное количество мобилизованных, сделало большую ошибку. Организованно вывести такую силу им не удалось. Тысячи оккупантов оказались в ловушке.

Об этом в своем блоге в Facebook написал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что организованное отступление - это один из самых сложных видов боевых действий.

Усугубило плачевное положение оккупантов то, что отходить приходилось через большую реку с разрушенной логистикой. Крупнейшие артерии, через которые РФ гнала туда войска, уничтожены, в первую очередь это Антоновский и Каховский мосты.

«Десантники свою технику вывести успели, а мотострелки нет… Похоже, в некоторых местах российские войска не успели закрепиться на запланированных рубежах. Провал под Киселевкой им дорого обойдется. Теперь тысячи человек с отрезанными ресурсами и возможностью отхода смотрят на километр воды перед собой и назад на приближающиеся любезные до невозможности украинские войска. И артиллерия - на голову, и наша авиация», - поделился информацией представитель ОП.

Он ожидает, что по итогу этой операции украинские войска могут получить трофеев больше, чем при контрнаступлении на Харьковщине.

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