Лукашенко: Боюсь встречаться с «губернаторами» 8 11.11.2022, 15:52

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фото: ТАСС

Собственные пропагандисты поставили диктатора в жалкую ситуацию.

Лукашенко во время рабочей поездки в Толочинский район так и не смог разъяснить, чем нужно руководствоваться при формировании цен — его директивой или постановлением правительства.

Со время общения с пропагандистами, ему задали вопрос о наличии нескольких документов, регулирующих вопросы ценообразования.

— Я боюсь с губернаторами встречаться из-за этих цен. Гляжу на них и думаю: улыбаются, значит, еще терпимо, выдержим, — неуклюже попытался отшутиться Лукашенко, но отметил, что в работе «надо руководствоваться документами».

Почему возник вопрос по директиве

6 октября на совещании по экономическим вопросам Александр Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране. Для этого выпустили специальную директиву № 10. Лукашенко поручил правительству до 20 октября утвердить новый порядок их регулирования.

19 октября правительство приняло новое постановление о регулировании цен (но опубликовали его 20 октября). В документе перечислены 370 видов товаров: от продовольствия и одежды до автомобилей и различного оборудования. Постановлением ввели предельные надбавки для импортеров и торговли. Повышение отпускных цен, согласно документу, необходимо согласовывать с госорганами.

26 октября правительство внесло изменения в нашумевшее постановление № 713.

Долгое время чиновники не могли пояснить, отменили ли директиву Лукашенко по запрету на повышение цен. Если бы документ продолжал действовать, то повысить цену даже в рамках разрешенных постановлением Совмина максимальных оптовых или торговых надбавок было бы нельзя. Ведь директива стоит выше постановлений Совмина.

К примеру, в регионах чиновники утверждали, что директива продолжает действовать, то есть цены повышать нельзя.

Только 1 ноября в МАРТ заявили, что с 19 октября белорусскому бизнесу в работе следует руководствоваться требованиями постановления № 713.

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