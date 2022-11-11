Анджей Дуда: Свободная Беларусь будет другом для Польши, Литвы и Украины 9 11.11.2022, 16:02

3,230

АНДЖЕЙ ДУДА

Фото: PAP

Варшава ждет, когда белорусы присоединятся к семье свободных народов.

11 ноября Польша отмечает День независимости. Президент Польши Анджей Дуда во время торжественного мероприятия вспомнил и о белорусах. Он выразил уверенность в том, что свободная Беларусь будет другом для Польши, Литвы и Украины.

«Верю также глубоко в то, что душой с нами сегодня здесь не только много наших друзей, соседей из Украины, но также соседи и приятели из Беларуси с глубоким чувством и жаждой свободного, суверенного и независимого государства, которого, верю, они добьются, которое будет другом Польши.

Которое будет другом Литвы и Украины, с которым вместе в нашей части Европы мы будем стоять, приверженные большому стремлению к свободе, желанию жить в своих независимых государствах, но государствах братских, государствах союзнических, государствах доброжелательных друг к другу, сотрудничающих друг с другом»,— сказал Дуда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».