Анджей Дуда: Свободная Беларусь будет другом для Польши, Литвы и Украины

Анджей Дуда: Свободная Беларусь будет другом для Польши, Литвы и Украины9
- 11.11.2022, 16:02
- 3,230
Варшава ждет, когда белорусы присоединятся к семье свободных народов.
11 ноября Польша отмечает День независимости. Президент Польши Анджей Дуда во время торжественного мероприятия вспомнил и о белорусах. Он выразил уверенность в том, что свободная Беларусь будет другом для Польши, Литвы и Украины.
«Верю также глубоко в то, что душой с нами сегодня здесь не только много наших друзей, соседей из Украины, но также соседи и приятели из Беларуси с глубоким чувством и жаждой свободного, суверенного и независимого государства, которого, верю, они добьются, которое будет другом Польши.
Которое будет другом Литвы и Украины, с которым вместе в нашей части Европы мы будем стоять, приверженные большому стремлению к свободе, желанию жить в своих независимых государствах, но государствах братских, государствах союзнических, государствах доброжелательных друг к другу, сотрудничающих друг с другом»,— сказал Дуда.